Un camión de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México protagonizó un percance vehicular con una unidad del Metrobús en la avenida Eduardo Molina y la calle Héroe de Nacozari, en la colonia 7 de Julio, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la SSC, el camión policial se dirigía a atender un reporte de disparos en la alcaldía Gustavo A. Madero cuando ocurrió el choque con el transporte público articulado.

Tras el incidente, los propios elementos policiales realizaron cortes a la circulación en la zona para evitar otros accidentes y de inmediato subieron al Metrobús para verificar si alguno de los pasajeros o el conductor requería atención médica. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades informaron que se dio aviso a la Dirección General de Asuntos Internos para las investigaciones correspondientes. Foto: Especial.

Lee también: Policía de CDMX realizará la Primera Carrera de Botargas del Terror; conoce todos los detalles

Las autoridades informaron que se dio aviso a la Dirección General de Asuntos Internos para las investigaciones correspondientes, a fin de determinar las circunstancias del percance. Además, se activó el seguro de la unidad oficial para cubrir los daños materiales ocasionados.

El tránsito en la zona fue afectado de manera momentánea, mientras personal de la SSC y del Metrobús retiraban los vehículos y normalizaban la circulación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr