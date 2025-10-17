La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevará a cabo la Primera Carrera de Botargas del Terror por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 25 de octubre.

En esta carrera participarán botargas de la Policía de la Ciudad de México con disfraces alusivos al Día de Muertos y Halloween, además quienes asistan podrán convivir con las y los corredores.

La salida de la justa será el cruce de avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, para avanzar hasta la calle de Doctor Mora, y regresar al Palacio de Bella Artes.

Leer también: Estos son los dos circuitos que tendrá el Centrobús en el primer cuadro de la capital

La salida de la justa será el cruce de avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, para avanzar hasta la calle de Doctor Mora, y regresar al Palacio de Bella Artes. Foto: Especial.

La cita es a las 17 horas el próximo sábado 25 de octubre, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante esta primera carrera se presentarán las nuevas botargas de la Subsecretaría de Control de Tránsito “Anubis”, “Semaforina”, “Polixiotes” y otras más.

La Policía de la Ciudad de México convoca a que los asistentes a la Primer Carrera de Botargas del Terror acudan disfrazados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr