El coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, señaló que el Centrobús contará con dos circuitos, uno interior y otro exterior al Perímetro A del primer cuadro de la capital; aseguró que las primeras pruebas operativas se llevarán a cabo en diciembre.

"Son dos circuitos principalmente los que va a recorrer, uno interior y otro exterior y está pensado inicialmente para el Mundial, pero va a ser para toda la gente", dijo el funcionario.

Explicó que la primera ruta irá de Donceles hasta Circunvalación, regresará por Uruguay hasta Eje Central Lázaro Cárdenas y de regreso.

Mientras que el segundo irá desde Belisario Domínguez, por la calle de Venezuela, Circunvalación y Eje Central, y regresará por República del Salvador, la Alameda Central y se reincorporará nuevamente a Belisario Domínguez.

Destacó que la meta principal es que conecte con la parte central del Zócalo capitalino, pues será el epicentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Principalmente es para conectar con plazas, museos, zonas arqueológicas y con la plancha del Zócalo, que es donde va a estar el epicentro del Mundial, ahí se van a desarrollar muchas actividades, para que en cualquier punto que te bajes acceses fácilmente", indicó.

El titular de la ACH precisó que se contempla una disminución en el tiempo de traslado de hasta 15 minutos, pues el recorrido a pie ronda la media hora, mientras que el tiempo del primer circuito podría ser de 15 minutos y, el segundo, hasta de 25.

Comentó que aún se analiza cuántas estaciones habrá y en dónde se ubicarán, depende del espacio que haya. Recordó que serán 13 unidades eléctricas, con un precio de 7 pesos, una capacidad de 40 pasajeros cada uno y que la propuesta es que pasen cada cinco minutos.

Agregó que en noviembre se iniciará con la reubicación de ambulantes y la limpieza de varias calles del primer cuadro de la capital, para que en diciembre arranquen las primeras pruebas del Centrobús.

