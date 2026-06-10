Para evitar que México pierda el grado de inversión, debe apostar más por reducir el déficit fiscal más que por el crecimiento de la economía, advirtió Franklin Templeton México.

“Si esto continúa así: si el déficit no se consolida más rápido y si el crecimiento no llega a dónde tiene que llegar, entonces probablemente veamos un recorte otra vez en la calificación en 2029 o 2030”, advirtió el vicepresidente y co-director de inversiones, Luis Gonzali.

Durante el webinar sobre Perspectivas Económicas y de Mercado sobre México y el mundo, estimó que probablemente en 2028 nos cambien la perspectiva a negativa.

Lee también México, a tiempo de demostrar a calificadoras que va por buen camino: Santander; urge a acelerar licitaciones para proyectos de Plan México

Lo anterior, si persiste la falta de avance del Producto Interno Bruto (PIB) y continúa el endeudamiento, puntualizó el experto de la gestora de inversiones y activos.

Expuso que actualmente la nota soberana de México sobre la capacidad de pago de la deuda pública tiene una perspectiva estable por parte de dos calificadoras y S&P con negativa y en algún punto en 12 meses quizá nos baje la calificación.

[Publicidad]

No obstante, alertó que si hay una reducción en la asignación, estaremos en terrenos “especulativos” sin grado de inversión.

Gobierno va por crecimiento, no por menos déficit, consideran

Consideró que si bien se puede revertir, parece que al gobierno federal le interesa poner más atención al crecimiento y no al déficit.

“No le va apostar al crecimiento, ni al déficit, ni a recortar el gasto; le va apostar a que podamos crecer al 2%-3% con el Plan México o con otro tipo de inversiones tanto público como privadas”, estableció.

[Publicidad]

Lee también Confianza de calificadoras, un desafío para México

Gonzali previó "si eso no le resulta para los siguientes dos años, entonces, bajarán el déficit, pero por lo pronto lo va a mantener en ese nivel y se va a ir por el crecimiento".

Recordó que el Plan México empezó como una “gran idea” que no levantó gran ánimo y después se observaron interacciones en las que se empezaron a “endulzar” las inversiones, con lo cual hay más interés.

[Publicidad]

Sin embargo, afirmó que aún le faltan más interacciones para que realmente se vea entrar a la inversión.

Insistió en que si no hay resultados, "se tendrá que ir por la vía de reducir el déficit, y en el gasto, porque de lo contrario perderemos el grado de inversión de las calificadoras".

Mencionó que el gasto público se incrementó “mucho” para la elección de 2024, y ha permanecido estable, es decir que no ha habido recortes.

[Publicidad]

Lee también México ha perdido fortaleza fiscal y aumentado carga de su deuda, dice Moody’s; ve capacidad para moderar desbalances

En ese contexto, refirió, revisaron la calificación porque el crecimiento no ha sido el adecuado con ese 2% que hemos visto en los últimos años.

El especialista apuntó que el crecimiento es una parte de la ecuación, pero la otra es el déficit público en su forma más amplia a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) y el endeudamiento histórico.

[Publicidad]

Recordó que para el presupuesto de 2024 el gobierno federal pidió y se autorizó un mayor gasto público para concluir las obras emblemáticas de la administración anterior.

“Hacienda dijo: No se preocupen, después de eso viene un control en 2.6% (del déficit respecto al PIB) y se mantiene entre 2.6% y 2.7% de aquí hasta el 2027”, mencionó; sin embargo, eso no pasó, y no sólo eso, sino que fue al doble de déficit del 2.6%.

De ahí que la calificación de México lo resintió, ponderó.

[Publicidad]

“Tienes un déficit mayor y por lo tanto, tu endeudamiento crece. No solamente eso, sino que además dijiste: oye, ese déficit no le va a pegar al endeudamiento porque vamos a crecer y el endeudamiento se va a mantener en 48.8% el resto de la década”, subrayó.

Nada pasó y al final del día, se tuvo un déficit y endeudamiento mayor, enfatizó.

Resumió que actualmente “hay un déficit no consolidándose como se había prometido y una deuda creciendo, eso -aunado a un crecimiento bajo- obviamente tienes una baja de calificación que no fue sorpresa”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc