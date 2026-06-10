México aún tiene margen para revertir la perspectiva negativa que observan algunas agencias calificadoras y demostrar que mantiene una ruta favorable para la inversión, afirmó el director general de Santander México, Felipe García Ascencio.

“El proceso de revisión de las calificadoras normalmente es un proceso un poco más prolongado, es de uno o dos años, no es nada inminente. Entonces pensamos que todavía tenemos como país la oportunidad de poder revertir esas tendencias y demostrar a las calificadoras que el país está en buen camino.

"Es muy importante que se detonen muchas de las inversiones del Plan México en energía, como lo vimos en el interés este que les acabo de comentar, en proyectos carreteros y demás, si empezamos a ver un poquito más de movimiento en ese frente", dijo.

"Sin embargo, por otro lado, sí se siente un poquito que se empieza a desacelerar la economía”, dijo el directivo del banco Santander.

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Entrevistado durante la colocación de sus certificados sociales por mil 800 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el directivo consideró fundamental acelerar la aprobación y ejecución de los proyectos contemplados dentro del Plan México.

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En ese sentido, señaló que existe un interés importante de inversionistas nacionales y extranjeros por participar en proyectos estratégicos del país, particularmente en materia energética.

Como ejemplo, destacó la respuesta observada durante los procesos de licitación relacionados con proyectos de energías renovables, donde la demanda de participantes superó las expectativas.

“El interés que vimos fue enorme. Mucha gente quiere seguir invirtiendo”, aseguró García Ascencio.

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Banca y Afores tienen recursos para financiar proyectos de infraestructura

A su juicio, la entrada en operación de nuevas inversiones ayudaría a fortalecer la actividad productiva durante la segunda mitad del año y hacia 2027.

El director general de Santander México sostuvo que tanto la banca como las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) cuentan con recursos disponibles para financiar proyectos de infraestructura.

Asimismo, afirmó que existe disposición de inversionistas para participar en esquemas de colaboración público-privada, por lo que el principal desafío consiste en agilizar la aprobación de los proyectos y definir con mayor claridad los mecanismos de inversión.

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“Tenemos el capital, tenemos el financiamiento listo, las Afores tienen el capital listo y existe interés de inversionistas nacionales y extranjeros”, afirmó.

El director general de Santander México advirtió que, de no concretarse estas inversiones, el crecimiento económico podría ubicarse por debajo de las expectativas previstas para este año.

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Por ello, insistió en la necesidad de acelerar los procesos de licitación y establecer los esquemas de participación necesarios para poner en marcha los proyectos estratégicos.

“Espero que esto haga que la economía empiece a retomar un poco más de fuerza en la segunda mitad del año y entrando a 2027, porque si no, el crecimiento va a ser menor de lo que esperábamos todos”, dijo.

Destacan colocación de bonos sociales

Marcos Martínez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, destacó que la colocación de certificados bursátiles sociales de Santander por mil 800 millones de pesos representa un paso relevante para impulsar el financiamiento de proyectos con impacto social en México.

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Explicó que los recursos obtenidos se destinarán a sectores como educación, salud, transporte, energía y organizaciones sin fines de lucro, lo que permitirá canalizar capital hacia actividades que contribuyen al desarrollo económico y al bienestar de la población.

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El directivo señaló que esta operación demuestra que la rentabilidad financiera y el impacto social pueden avanzar de manera conjunta. Indicó que cada peso colocado abre oportunidades para ampliar el acceso al crédito, fortalecer comunidades e impulsar mejores condiciones de vida para miles de familias mexicanas.

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En ese sentido, afirmó que los instrumentos financieros con enfoque social se han convertido en una alternativa para atender necesidades de desarrollo sin dejar de generar valor para los inversionistas.

Martínez también resaltó la trayectoria de Santander en el mercado bursátil mexicano. Recordó que desde 2008 la institución ha realizado 33 emisiones de certificados bursátiles por más de 114 mil millones de pesos y actualmente mantiene un programa dual autorizado por 50 mil millones de pesos, además de 13 emisiones en circulación.

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