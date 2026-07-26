17 estados de México producen vino —algunos desde la época colonial— en más de 9,000 hectáreas de viñedos, que más allá de su labor agrícola, son importantes imanes turísticos.

En el país existen rutas y viñedos con su propio menú de actividades, eventos especiales, restaurantes e incluso hoteles, aunque en este caso te trataremos un caso particular: la mejor bodega de vino de todo México, según la Asociación Mexicana de Sommeliers.

¿Dónde está la mejor bodega de vino de México?

La mejor bodega de vino de México es Viñedo San Miguel, a mitad de camino entre la Ciudad Patrimonio de San Miguel de Allende y el pueblo mágico de Comonfort, ambos en el estado de Guanajuato.

Foto: Viñedo San Miguel

Desde cualquiera de los dos son unos 20 minutos en auto; aproximadamente 1 hora y 30 minutos desde Guanajuato capital y 3 horas y 40 minutos desde CDMX.

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¿Cómo es la mejor bodega de vino de México?

El origen del Viñedo San Miguel se remonta a 2012, cuando Grupo Cuadra, propietario del desarrollo, adquirió Villa Petriolo, una casa viticultora histórica en la Toscana italiana, de la cual se inspiraron.

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La plantación de uvas comenzó en 2014 y, actualmente, se extiende por 52 hectáreas (13 veces el Zócalo de CDMX), donde hay cerca de 115,000 vides de 13 variedades, principalmente cabernet sauvignon, merlot y chardonnay, además de olivos y lavandas.

Foto: Viñedo San Miguel

Sus etiquetas han obtenido más de 130 medallas en concursos internacionales como Decanter, Bacchus, Mundus Vini y Virtus.

En 2016 se convirtió en la primera bodega guanajuatense en obtener una presea de oro en el Concurso Mundial de Bruselas, en la categoría México Selection.

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En 2025 obtuvo un oro en Decanter y las más recientes llegaron este año tras el International Wine & Spirits Awards 2026: 5 de oro y 3 de plata.

Foto: Viñedo San Miguel

Desde el inicio del proyecto, el enoturismo ha sido una actividad importante desde la arquitectura de su bodega: de estilo contemporáneo, de ladrillo y acero. Cuenta con salas para catas, restaurantes y una cava subterránea con cerca de 400 barricas de roble francés y 100 de roble americano.

Por la calidad en sus vinos, el pasado 4 de junio, durante el Concurso Nacional del Sommelier 2026, la Asociación Mexicana de Sommeliers condecoró al Viñedo San Miguel como la ‘Bodega del Año’.

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¿Qué hacer en la mejor bodega de vino en México?

Para conocer el Viñedo San Miguel, la mejor bodega de vino de México, existen 3 tipos de experiencia:

'San Bartolo' consiste en una visita guiada a la bodega, sala de barricas, área de tanques para conocer el proceso de elaboración, una torre con vistas panorámicas y a los viñedos. Culmina con una cata de 3 etiquetas.

Foto: Viñedo San Miguel

'Petriolo' es prácticamente lo mismo, aunque en este caso la cata se hace con 4 vinos e incluye una tabla de quesos y carnes frías.

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'San Migue'l es la más completa de todas, pues se hacen degustaciones de 5 vinos en una sala panorámica. Se maridan con 5 bocadillos gourmet y termina con una prueba de aceite de oliva italiano, producido en Villa Petriolo.

Foto: Viñedo San Miguel

También organizan catas guiadas en 3 modalidades:

'Soy degustador': una elección de 3 vinos .

. 'Soy catador': una elección de 4 vinos .

. 'Soy sommelier': una elección de 5 vinos (incluidos los de reserva).

Además, los dos restaurantes de Viñedo San Miguel están dirigidos por el chef David Quevedo, reconocido como el primer mexicano —y guanajuatense— en haber ganado (2021) el Concurso de Pinchos y Tapas en Valladolid, España.

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Trasiego reinterpreta algunos platillos emblemáticos de la gastronomía de Guanajuato —como las tortillas ceremoniales de Comonfort— y cuenta con una terraza con vistas a la propiedad; en cambio, Viva la Vid es una ‘isla gourmet’ con pizzas a la leña, baguettes, tapas y tablas de quesos.

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En los 2 casos, también se ofrece una carta de vinos de casa, coctelería y mixología.

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¿Cuánto cuesta ir a la mejor bodega de vino en México?

El costo de entrada a la mejor bodega de vino en México depende de la actividad que elijas.

Foto: Viñedo San Miguel

'San Bartolo' tiene tarifas de $650 pesos por adulto y $325 sin alcohol; 'Petriolo', $950 por adulto y $475 sin alcohol con alimentos; mientras que 'San Miguel' va desde los $1,450 por adulto y $725 sin alcohol.

En cualquier caso, los niños de 5 a 17 años pagan $250 cada uno y los menores de 4 años entran gratis.

Las catas ‘Soy degustador’ tienen un costo de $300 por persona; ‘Soy catador’ en $360 y ‘Soy sommelier’ en $420.

Sitio web: vinedosanmiguel.com.mx

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