Más allá de ser animales de compañía, los perros son parte fundamental de muchas familias, así que también merecen ser consentidos con actividades diferentes.

Tanto en CDMX como alrededores hay sitios que aceptan perritos, aunque son pocos los que se enfocan solo en ellos.

Si buscas un lugar donde tu ‘perrhijo’ sea el centro de atención y ambos puedan conectar con la naturaleza, te contamos en qué consiste el can-ping.

¿En qué consiste el can-ping?

Como su nombre lo indica, el can-ping es una modalidad de campamento al aire libre que, si bien ofrece actividades para humanos, la prioridad son las experiencias para los perros.

Fotos: Campamento Las Manzanas

Can-Ping México es un proyecto que cuenta con un espacio seguro en medio del bosque, no muy lejos de CDMX.

Esta experiencia dura un par de días, por lo que es ideal para un fin de semana.

[Publicidad]

Lee también: Recorrido nocturno te lleva a una cascada iluminada en Zacatlán

Tú y tu amigo peludo intégrense a un hiking guiado de aproximadamente 5 kilómetros (2 horas y media), a través de un bosque. Es el momento perfecto para soltar a tu ‘lomito’ y dejarlo correr, saltar, convivir con otros perritos e incluso nadar en un riachuelo y pozas de agua cristalina.

Fotos: Campamento Las Manzanas

En el campamento base, los humanos reciben un curso de primeros auxilios para animales de compañía. A veces se organizan actividades de integración y hay tiempo libre para que disfruten de las instalaciones: juegos infantiles y caninos, canchas deportivas, mesas de billar y ping pong, etc..

[Publicidad]

De noche, también hay cine bajo las estrellas, con una camita, almohadas, cobijas y palomitas. Y para cerrar el día, se arma una fogata para asar salchichas o bombones y a cada perrito le regalan un collar iluminado.

Foto: Campamento Las Manzanas

Para pasar la noche puedes elegir una casa de campaña (también hay casas de campaña para mascotas) o una habitación privada dentro de una cabaña.

¿Dónde hacer can-ping cerca de CDMX?

Este can-ping se encuentra en el Campamento Las Manzanas, un complejo de cabañas y camping ubicado en una zona boscosa del Estado de México. Se localiza en Jilotzingo, entre los pueblos de San Luis Ayucan y Santa María Mazatla.

[Publicidad]

Cuenta con 7,000 metros cuadrados de jardines y bosque. Además, hay cascadas, pozas de agua cristalina y un riachuelo.

Foto: Campamento Las Manzanas

El entorno es seguro, ya que el terreno está cercado y en todo momento hay guías especializados en cuidado animal.

Desde el centro de CDMX, es un trayecto de aproximadamente 50 minutos, aunque puede variar dependiendo del tráfico.

[Publicidad]

Lee también: Cuándo es el Festival Internacional de las Luciérnagas 2026

¿Cuánto cuesta la experiencia del can-ping?

Hay 3 tipos de tarifas en el can-ping del Campamento Las Manzanas:

Aventurero: $3,300 pesos para 1 humano y hasta 2 perritos. Incluye todas las actividades, alimentos, cama elevada para tu animal de compañía, seguro de accidentes de hasta 10,000 pesos y tienda de campaña (sin colchón, almohadas ni cobijas).

Deluxe: $3,700 pesos para 1 humano y hasta 2 perritos. Además, incluye colchón, almohadas y cobijas.

Citadino: $4,100 pesos para 1 humano y hasta 2 perritos. Incluye todo lo anterior, aunque en este caso la pernocta es en una habitación privada con baño privado y regadera con agua caliente.

Si viajas con otra persona (máximo una más en cada paquete), el costo extra es de $900 pesos en las categorías Aventurero y Deluxe, y $1,200 en Citadino; si vas con otro perro, la tarifa adicional es de $350 en cualquiera de los 3 casos.

[Publicidad]

El can-ping está disponible todos los sábados desde las 9:30 a.m. y el check out se hace el día siguiente a las 12:00 p.m.

WhatsApp: (55) 7944 6149.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters