Tras la detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por supuesto huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que determinar la situación y rechazó que sea un “distractor“ ante el caso de los audios de la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

“De acuerdo a lo que le han informado, ¿Hay elementos sólidos que apuntan a su responsabilidad en esta red de contrabando?”, se le preguntó a Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 17 de julio en Tulum.

“Lo tendría que determinar el juez de acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, así funciona nuestro sistema penal acusatorio. La Fiscalía presenta pruebas ante el juez, y el juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión.

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“Y también determinará en el proceso, de acuerdo con lo que digan los abogados o el propio exgobernador si hay elementos suficientes para continuar el caso o no, o qué acciones deben tomarse, así funciona el sistema penal acusatorio”, respondió.

Aseguró que “hay los elementos suficientes en nuestro sistema” para que el primer gobernador de oposición pueda manifestar lo que a su derecho convenga.

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Investigación vs Ruffo Appel se lleva a cabo desde hace un año

Ante el tema de los audios de la gobernadora por Morena de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la Presidenta rechazó que el caso de Ruffo Appel sea un distractor.

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“No tiene nada que ver, porque son investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía trabaja en coordinación con el gabinete de Seguridad; en este caso fue una acción de cuando se encuentran los tanques y a partir de ahí viene una investigación de un año, es una investigación de un año y son ocho órdenes de aprehensión, y otras.

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“Entonces, no tiene nada que ver con eso, y en todos los casos la Fiscalía tiene que actuar de manera imparcial, independientemente si es el caso de un exfuncionario público, funcionario público en funciones, debe de actuar de manera imparcial a partir de las pruebas que pueda tener para presentar ante un juez”, declaró.

La ciudadanía hará su propia valoración del caso

La Presidenta evitó hacer una valoración política sobre la detención del exgobernador de Baja California y sostuvo que lo relevante es que la investigación está sustentada en pruebas y fundamentos jurídicos.

“No quisiera hacer una valoración política, porque no creo que sea el caso en este momento. Lo importante es que es una investigación con fundamento jurídico y con pruebas que tiene la Fiscalía y una investigación que se llevó durante un año”, afirmó.

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Agregó que será la ciudadanía quien haga su propia valoración sobre el caso, al tiempo que destacó que el combate al contrabando de combustibles ha permitido reducir de manera importante este delito gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Energía, Pemex, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y la Fiscalía General de la República.

Respecto a las críticas del partido Somos México, que calificó la detención de Ruffo como una “infamia”, la Mandataria federal indicó que el exgobernador es parte de su Consejo del partido. Además, pidió revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía y elogió el trabajo de la fiscal general, Ernestina Godoy, al considerar que la investigación fue “muy minuciosa y muy profesional”.

Ayer, Ernestina Godoy Ramos confirmó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y cuatro personas más presuntos integrantes de una “colosal red" de tráfico de huachicol por ferrotanques que opera en ocho estados del país y que provocado un daño al erario por más de cuatro mil millones de pesos, derivado de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes.

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FGR detalla detención de Ruffo Appel

La fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que resultado de una investigación compleja, la institución a su cargo puso en marcha una operación de amplio alcance para desmantelar una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de combustibles al país.

Dijo que en un primer bloque, se obtuvieron órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre los que se encontraban Ruffo Appel, quien ya fue detenido.

Detalló que el combustible traficado por la red provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes, señaló.

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Según Godoy Ramos, la red declaraba solo el 10 por ciento de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril, es decir, alrededor de 10 mil litros cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros: “Ese combustible ingresaba sin revisión aduanera y era descargado en vías de conexión, llamadas espuelas ferroviarias, para su distribución ilegal", explicó.

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