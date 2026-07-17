Expresidentes de México y políticos mexicanos se pronunciaron sobre la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, aprehendido el 16 de julio en el estado de Baja California acusado de contrabando de combustible y de estar ligado a una de las "más grandes" redes de huachicol fiscal.

Por medio de redes sociales, figuras como el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), el exmandatario federal Vicente Fox Quesada (2000-2006) y el actual líder del PAN, Jorge Romero, acusaron que la detención del exgobernador panista responde a ataques del gobierno de Morena contra la oposición.

El expresidente Felipe Calderón expresó en su cuenta de X que la captura de Ruffo Appel se trata de una justicia "discriminatoria" y "selectiva" que no enfrentan figuras del partido de Morena, como los gobernadores ligados a delitos de narcotráfico.

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Ernesto Ruffo es trasladado a instalaciones de la FGR en Tijuana (16/07/2026). Foto: Especial

"Independientemente de lo que se deslinde en el caso de Ruffo Appel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen. Como Porfirio Díaz: a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas , mi solidaridad con él, más allá de ofensas recibidas", escribió en su publicación.

Horas después de la detención, el expresidente Vicente Fox Quesada arremetió contra el partido gobernante diciendo que "México no puede ser botín de Morena" y acusó que el gobierno ha pisoteado la constitución y la ley con base en señalamientos a la oposición.

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"Hoy es un día de alerta para todos los mexicanos y las mexicanas. Un gobierno que ha pisoteado la constitución y la ley. El gobierno de Morena ahora ataca con saña a la oposición solo para defender a sus narcos gobernadores y narco funcionarios públicos. México no puede ser botín de Morena y mucho menos de una dictadura que impone su ley pisoteando la justicia y la constitución. Hago un llamado a todo México y a todo el PAN para estar atentos a que paren esta sed de venganza y se haga justicia verdadera empezando por la casa narco Morena", sostuvo.

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Detienen a Ernesto Ruffo Appel por robo de combustible (16/07/2026). Foto: FGR

En este sentido, el líder nacional del PAN, Jorge Romero exhortó a que las acusaciones "deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley".

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"No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar por su presunta colaboración y entrega de información al FBI", escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de Somos México, calificó la detención como "una infamia absoluta" y pidió su liberación inmediata.

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"Es evidentemente un acto que pretende desviar la atención de la opinión pública y ocultar el escándalo de la gobernadora Marina del Pilar y del de Sinaloa Rubén Rocha Moya. Exigimos su inmediata liberación. Es sin duda un un preso político. Las personas honradas son ahora detenidas y sus militantes maleantes protegidas. ¡Qué terrible retroceso democrático vive nuestro país!", indicó en redes sociales.

En tanto, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, pidió una investigación para “todos los involucrados” en el tema de huachicol fiscal. “Hace dos años denuncié públicamente la robadera del huachicol fiscal. Que investiguen a TODOS los involucrados. Ojalá Ruffo Appel no solo sea un chivo expiatorio. ¿Dónde están los funcionarios que se enriquecen con la entrada de este combustible ilegal? ¿Y cuándo veremos a los morenistas involucrados con el crimen organizado esposados para declarar ante la justicia?”, escribió.

Morenistas reaccionan a detención de Ernesto Ruffo

Javier Corral, actual senador de Morena, se dijo sorprendido por la captura de quien describió como una "persona honesta, íntegra y un hombre de bien", por lo que evitó pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia.

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"Confío en que el ministerio público federal ha hecho valer pruebas contundentes para solicitar la orden de aprehensión. Un supuesto contrario sería autodestructivo para el sistema institucional. Por la relevancia de la biografía personal de Ernesto Ruffo, así como el ambiente político en Baja California, dominado por la escalada de contradicciones, absurdos y mentiras que se propalan por su actual gobernadora y los graves señalamientos de su antecesor, es muy importante que se expliquen las acusaciones y los elementos que sustentan su detención", posteó en su cuenta de redes sociales.

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La morenista Andrea Chávez respaldó la detención del exgobernador recordando que desde hace meses denunció el mecanismo de huachicol fiscal como “una forma de corrupción instaurada en los gobiernos del PAN” desde Felipe Calderón, el cual, sostuvo, enriqueció a “panistas mafiosos como Ruffo Appel”.

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En contraste, la dirigencia de Morena sostuvo que la captura derivó de la investigación exhaustiva de la Fiscalía General de la República (FGR) y "no obedece a una consigna partidista ni a una acusación fabricada", por lo que respaldó la medida.

En un comunicado arremetió contra la oposición diciendo que la reacción del "PRIAN y sus aliados vuelve a evidenciar su doble moral".

"Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política. Sin esperar el desarrollo del proceso ni explicar la participación de Ruffo en la empresa investigada, han optado por descalificar a las instituciones y convertir una investigación penal en una bandera partidista. En Morena sostenemos un principio muy claro: no hay impunidad para nadie", se lee en el escrito.

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Montiel arremete de nuevo contra Maru Campos

Por su parte, a través de redes sociales, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, arremetió de nuevo contra la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, tras defender que la detención de Ruffo Appel es un asunto político y afirmar que es traición a la Patria las negociaciones telefónicas que ha sostenido la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, para recuperar su visa.

“La Presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón. Son tan distintos que hay decirlo con todas sus letras: Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la Patria. Que nadie se equivoque: los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia”, dijo Maru Campos.

En respuesta, Ariadna Montiel Reyes afirmó que es la gobernadora de Chihuahua quien ha cometido traición a la patria y la acusó de haber promovido “la injerencia de agentes extranjeros”.

“Ya sabemos que María Eugenia siempre miente, no trabaja. Chihuahua, desgraciadamente se mantiene en los primeros lugares de los índices de violencia e inseguridad. Debería ocuparse de eso y no querer cambiar la conversación que está sobre ella”, dijo.

Con información de Alejandra Canchola

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