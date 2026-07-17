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Teherán.- La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que se acerca la "hora cero" para una posible operación contra las unidades navales del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) desplegadas en las aguas de la región, en medio de una creciente escalada entre las partes.
"Los estadounidenses se acercan cada vez más a la hora cero de una operación contra las unidades navales del Centcom en las aguas de la región", afirmó el mando de la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado publicado junto a una imagen de un portaaviones estadounidense, según informó la agencia Tasnim.
El cuerpo militar de élite iraní dijo que "los movimientos y el equipamiento del Ejército terrorista estadounidense están bajo la vigilancia de las unidades navales de la República Islámica" y concluyó su mensaje con una breve advertencia: "Esperen...".
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Nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos
La amenaza se produce en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos, con ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Medio Oriente.
La escalada comenzó el sábado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán a mediados de junio debido a los ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
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Además, EU reimpuso el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz dos días después de que Irán declarara de nuevo el cierre del estratégico paso marítimo.
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La Guardia Revolucionaria afirmó en otro comunicado que mantiene el "control total" del estrecho de Ormuz y advirtió de que mientras continúen las acciones estadounidenses "ni una sola gota de petróleo o gas será exportada desde esta región".
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