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El Ejército estadounidense destruyó una torre de vigilancia que Irán usaba para atacar a los buques comerciales en el estrecho de Ormuz, lo que permitirá "proteger" la navegación en la vía marítima, afirmó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
"Las fuerzas de EU destruyeron con éxito la torre de vigilancia del puerto Chah Bahar Shahid Kalantari, parte de una red de vigilancia marítima a lo largo de la costa del golfo de Omán en Irán", aseveró el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.
La torre, destruida el jueves como parte de la nueva oleada de agresiones de Estados Unidos contra Irán, la usaba el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para rastrear y atacar buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz, añadió el organismo.
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El Centcom sostuvo que la destrucción de la "torre degrada directamente la capacidad" de las fuerzas iraníes para coordinar ataques contra miembros inocentes de tripulaciones civiles en la zona, por donde transitaba la quinta parte del crudo global antes del estallido de la guerra, el 28 de febrero pasado.
"Asimismo, el ataque protege la libertad de navegación en aguas regionales para todas las embarcaciones, a excepción de los barcos que intenten violar el persistente bloqueo naval de EU contra Irán", señaló.
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Estas acciones ocurren tras una semana de nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán, pues la guerra se ha intensificado desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por cancelado el memorando de entendimiento que él firmó el 17 de junio.
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Además, el Centcom reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después del aviso de la República Islámica sobre el cierre de esta vía marítima por los bombardeos estadounidenses.
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Irán ha respondido a los ataques de Washington con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Washington en varios países de Medio Oriente, como Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros.
mcc
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