La mañana de este viernes 17 de julio, se registró un sismo preliminar de magnitud 6.8, que más tarde se ajustó a 7.4, con epicentro al suroeste de Huixtla en el estado de Chiapas, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El temblor provocó la evacuación de emergencia de varios trabajadores en edificios públicos y privados de Villahermosa, además de la activación de protocolos de seguridad y revisión por parte de autoridades correspondientes del estado.

De acuerdo con el SSN, este sismo tuvo lugar la mañana de este viernes, a las 08:48 horas, a 45 kilómetros al suroeste de Huixtla en Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento se pudo percibir con fuerte intensidad en el lugar.

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Preliminar: SISMO Magnitud 6.8 Loc 95 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 08:48:41 Lat 14.59 Lon -93.15 Pf 10 km pic.twitter.com/iko6fGerpI — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

Así se vivió el sismo de 7.4 HOY, 17 de julio

Luego del sismo, diversos internautas en redes sociales compartieron a través de la plataforma de "X" videos, que muestran el momento exacto en que se percibió el movimiento telúrico, en distintos puntos del sur de México.

En las imágenes y videos difundidos en X, se puede notar el movimiento de diversos objetos, como tendederos, lámparas, adornos colgantes, antenas y postes de luz. Algunos usuarios revelaron haber sentido el movimiento hasta la CDMX.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, informó que se activaron los protocolos en entidades colindantes, y la Secretaría de Marina recomendó no acercarse a las playas del estado en las próximas seis horas por riesgo de tsunami.

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El movimiento se pudo percibir desde estados colindantes, como Villahermosa en Tabasco.

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Sismo preliminar 7.4 frente a las costas de #Chiapas, #México. Grabado desde #Villahermosa, #Tabasco hoy viernes 17 de Julio de 2026 pic.twitter.com/P6iXEq6JPA — 🇲🇽 Brecha Sísmica de Tehuantepec (8.0 - 8.7 Mw). (@TehuantepecGAP) July 17, 2026

El movimiento telúrico irrumpió en un evento al que asistió el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Al notar el sismo, los asistentes mantuvieron la calma y esperaron indicaciones, a pesar de la intensidad.

📹🇲🇽 Un evento al que asistió el Gobernador de #Chiapas fue interrumpido por el #sismo M7.4 [#SSN] con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. 17/Jul/2026.#SASSLA pic.twitter.com/33Cdtf0330 — SASSLA (@SasslaMx) July 17, 2026

De acuerdo con el gobernador Eduardo Ramírez, el sismo en Chiapas no ocasionó ningún deceso. No obstante, se reportaron algunas afectaciones en inmuebles públicos, en municipios de la frontera.

Pues aquí si se sintió fuerte, no me vengan con que imperceptible #Sismo #Coyoacan pic.twitter.com/4Dih3kziEy — nina merlo (@ninasext) July 17, 2026

De acuerdo al Sismológico Nacional, en las últimas 24 horas se han generado 14 sismos en Chiapas, siendo el mayor el de 7.4 de esta mañana.

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Impactantes imágenes muestran la intensidad del fuerte terremoto que hizo temblar por completo una tienda en Chiapas, México.#Chiapas #temblor #Sismo #Mexico pic.twitter.com/fxSbBKP6Ks — Sumit (@Sumishiv1406) July 17, 2026

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

De acuerdo con la aplicación móvil del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), que se encarga de enviar alertas tempranas segundos antes de un temblor, la señal no se activó debido a que no hay cobertura en el estado de Chiapas.

Esto quiere decir que en el estado no forma parte de la red de 97 sensores ubicados en las zonas del país con mayor actividad sísmica. Estos dispositivos emiten una señal que utiliza ondas de radio, para alertar con tiempo de anticipación.

Asimismo, explicó que el sismo fue detectado hasta su arribo a las estaciones sensoras de Oaxaca, donde su energía ya no superó los niveles preestablecidos para el disparo de la alerta sísmica. Por esta razón la aplicación móvil de SASMEX no envió ningún mensaje anticipado a la población.

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*Con información de Fredy Martín Pérez

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