Tapachula. Una mujer no identificada de Haití se arrojó de un tercer piso del edificio donde habitan varios extranjeros, al entrar en crisis nerviosa por los sismos de 7.4 y 5.8 que se registraron esta mañana en Chiapas.

De acuerdo al reporte de las autoridades de Protección Civil, la mujer entró en crisis nerviosa durante la sacudida del primer sismo que se registró a las 08:48 horas, con una magnitud de 7.4, localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala.

En su desesperación, la extranjera en contexto de movilidad decidió saltar de un tercer piso, del edificio ubicado en la Cuarta Sur, de la colonia Teófilo Acebo, resultando con lesiones de gravedad debido a la altura del edificio y el impacto con el suelo de concreto.

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Media hora después, cuando paramédicos de Protección Civil y la Policía Municipal de esta ciudad atendían el incidente, un segundo movimiento telúrico se registró con magnitud de 5.8, con ubicación similar (143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, localidad fronteriza con Guatemala); por ello, las autoridades evacuaron a los habitantes del edificio para evitar más incidentes que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Los fuertes movimientos que fueron perceptibles en gran parte del sureste mexicano también sacudieron edificios en Guatemala, Belice y El Salvador, donde las autoridades locales activaron sus respectivos protocolos de monitoreo.

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En territorio chiapaneco, el Sistema Estatal de Protección Civil activó de inmediato los protocolos de emergencia. Se ordenaron recorridos de inspección en todos los municipios, a través de los enlaces con los sistemas municipales de protección civil.

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En Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades, se procedió a la evacuación preventiva de edificios públicos y privados, resguardando la vida de las personas en los puntos de salida de emergencia. Hasta el cierre de esta edición, las dependencias de emergencias reportan saldo blanco, sin víctimas que lamentar, aunque se mantiene un monitoreo constante en toda la entidad.

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Tras el sismo de 7.4, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) activó la alerta para las costas del sur de México, particularmente en el litoral de Chiapas y Oaxaca, debido a la amenaza de variaciones del nivel del mar.

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