Mundo | 17-07-26 | 13:14 | Actualizada | 17-07-26 | 13:17 |

Un policía de y otras dos personas fueron heridos de bala el viernes, incluido el presunto autor del , informaron las autoridades. Una persona murió.

La policía indicó en un comunicado en Facebook que un civil falleció. Agregó que el policía herido se encontraba en condición estable y el sospechoso está gravemente herido.

El tiroteo ocurrió en , en la región de Jutlandia del Norte, en el norte de Dinamarca.

La policía recibió un reporte de un incendio en un área industrial de Nørresundby a la 1:39 de la tarde (11:39 GMT) y acudió al lugar, reportó la emisora danesa DR.

Lee también

Según el comunicado, los agentes fueron recibidos con disparos y respondieron al fuego. De momento no queda claro si el policía fue baleado por el sospechoso o si resultó herido por fuego amigo. Tampoco se ha aclarado hasta ahora quién era la tercera persona herida, ni quién le disparó.

[Publicidad]

La policía investigaba cuál fue el motivo, pero señaló que estaba tratando el tiroteo como un hecho aislado.

La policía informó que el tiroteo había terminado a las 3:00 de la tarde (13:00 GMT), pero la investigación continuará, reportó DR.

En fotos y video desde el lugar se veía una columna de humo negro. No se dispuso de más detalles por el momento.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]