Un policía de Dinamarca y otras dos personas fueron heridos de bala el viernes, incluido el presunto autor del tiroteo, informaron las autoridades. Una persona murió.

La policía indicó en un comunicado en Facebook que un civil falleció. Agregó que el policía herido se encontraba en condición estable y el sospechoso está gravemente herido.

El tiroteo ocurrió en , en la región de Jutlandia del Norte, en el norte de Dinamarca.

La policía recibió un reporte de un incendio en un área industrial de Nørresundby a la 1:39 de la tarde (11:39 GMT) y acudió al lugar, reportó la emisora danesa DR.

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Según el comunicado, los agentes fueron recibidos con disparos y respondieron al fuego. De momento no queda claro si el policía fue baleado por el sospechoso o si resultó herido por fuego amigo. Tampoco se ha aclarado hasta ahora quién era la tercera persona herida, ni quién le disparó.

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La policía investigaba cuál fue el motivo, pero señaló que estaba tratando el tiroteo como un hecho aislado.

La policía informó que el tiroteo había terminado a las 3:00 de la tarde (13:00 GMT), pero la investigación continuará, reportó DR.

En fotos y video desde el lugar se veía una columna de humo negro. No se dispuso de más detalles por el momento.

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