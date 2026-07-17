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Chongqing.- Un deslizamiento de tierra el viernes en las afueras de la ciudad de Chongqing, en el suroeste de China, mató al menos a ocho personas, dejó a 34 desaparecidas, sepultó algunos edificios residenciales y obligó a más de mil 100 residentes a evacuar la zona, informaron autoridades locales y la prensa estatal.
La cadena estatal CCTV publicó que el deslave se produjo alrededor de las 9:08 de la mañana en el condado Pengshui, en el borde exterior del municipio de Chongqing. Enormes cantidades de rocas y tierra se deslizaron cuesta abajo, sepultando más de 10 edificios residenciales.
Al menos 10 personas fueron rescatadas de entre los escombros, incluidas dos que resultaron gravemente heridas, dijo el alcalde del condado Pengshui, Ren Xujiang.
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Xi Jinping pide a autoridades determinar causas del desastre
El presidente chino Xi Jinping pidió a las autoridades determinar la causa del desastre, reportó la prensa estatal.
Los suministros de agua, electricidad y gas quedaron suspendidos en un radio de un kilómetro (0.6 millas) del área afectada para evitar más interrupciones. Más de 800 rescatistas estaban en el lugar, según un comunicado del gobierno local.
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Imágenes difundidas por la cadena mostraron parte de una ladera montañosa desplomándose sobre una zona residencial. Varios edificios estaban ubicados junto al sitio del lugar del derrumbe y se veía a equipos de rescate buscando entre los escombros. De acuerdo con la televisora, las labores de rescate se vieron obstaculizadas por la inestabilidad del terreno y el riesgo continuo a otro deslave.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron a rescatistas vestidos de naranja usando excavadoras para avanzar entre los escombros. En un momento, un equipo de rescatistas sacó a un sobreviviente de entre los restos.
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Las fotos mostraron grandes losas de roca deslizándose junto a edificios hacia una vía fluvial debajo. Dos estructuras que parecían tener unos cinco y 15 pisos de altura resultaron dañadas, pero seguían en pie.
El deslave, provocado por la lluvia, ocurrió cerca de un tramo del río Wujiang, que atraviesa montañas kársticas salpicadas de pequeños pueblos y terrazas.
Las autoridades detallaron que han enviado más de 8.000 artículos de ayuda para desastres a Chongqing, incluyendo tiendas de campaña, camas plegables y kits de emergencia para familias.
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El condado Pengshui está en la parte sureste de Chongqing, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou.
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