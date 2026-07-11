Dos personas resultaron muertas el sábado en un tiroteo en Toronto, Canadá, anunció la policía de la ciudad en su cuenta de X.

La policía actualizó la cifra de heridos a cuatro. Anteriormente había informado de cinco.

Según medios locales, el tiroteo tuvo lugar en una zona donde se celebra un festival de salsa.

Cuatro personas resultaron heridas en el ataque ocurrido durante una celebración al aire libre

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"Por favor, eviten la zona de inmediato y sigan todas las indicaciones de la policía", dijeron las autoridades de Toronto en una publicación en X.

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"La policía ha asegurado la escena", indicaron más tarde en una publicación de seguimiento.

El atacante activo sigue prófugo y es buscado por las autoridades.

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El incidente se produce poco después de otro tiroteo en Montreal a finales del mes pasado, donde dos personas, entre ellas un agente de policía, fueron asesinadas por un agresor que posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

En febrero, un tiroteo en una escuela en el pequeño pueblo minero occidental de Tumbler Ridge dejó ocho muertos, incluida la madre y el medio hermano de la atacante, y 27 heridos antes de que ella se quitara la vida.

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gs