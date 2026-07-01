El gobierno de Estados Unidos busca implementar reglas de origen más estrictas en el marco del T-MEC para “productos industriales” más allá del automotriz, y lograr, a la vez, elevar el contenido estadounidense de los mismos, advirtió un funcionario estadounidense.

En una llamada con periodistas, de la que se hizo eco el medio estadounidense The New York Post, el funcionario, que declinó ser identificado, dijo que la decisión del presidente Donald Trump de no extender el T-MEC en su formato actual y de optar mejor por revisiones y renovaciones anuales, estuvo motivada principalmente por los déficits comerciales de Estados Unidos con Canadá y México.

“El T-MEC no sirvió para controlar el déficit tal y como pretendía el presidente, así que ahí está realmente el meollo de la cuestión”, afirmó el funcionario.

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La decisión, añadió, tiene que ver también con “las oportunidades de acceso a los mercados de Canadá y México”. Aludió a la reducción de los aranceles canadienses sobre los productos lácteos estadounidenses y el interés de México por aplicar aranceles al maíz estadounidense como áreas de interés, junto con la adopción de una nueva norma que exima de aranceles a los automóviles fabricados en Canadá y México siempre que contengan un determinado porcentaje de materiales de origen estadounidense.

“Creemos que debemos endurecer esas normas [de origen de los automóviles], y creemos que necesitamos contar con normas igualmente estrictas para otros productos industriales fuera del sector automotriz, y los mexicanos nos han hecho saber que están interesados en ello”, afirmó el funcionario, citado por el Post.

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Sector automotriz. ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Nuestra expectativa es también que algunas de estas normas de origen exijan un cierto nivel de contenido estadounidense… Lo que no queremos es una situación en la que lleguemos a un acuerdo con México, mantengamos los aranceles al resto del mundo sin problemas y [las empresas] trasladen toda la producción a México para importarla a Estados Unidos libre de aranceles”, explicó.

Según él, la decisión de Estados Unidos de no renovar el acuerdo por 16 años, como desean México y Canadá, no es tan importante como parece, ya que otras políticas comerciales de Trump han “subsumido” el pacto.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual", declaró el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en un comunicado tras una reunión por videoconferencia con sus homólogos.

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"Estados Unidos seguirá trabajando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y reducir nuestros déficits comerciales con estos países", añadió.

El Acuerdo seguirá vigente "hasta que se resuelvan esos asuntos o hasta la terminación del propio Acuerdo", indicó Washington.

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Si el tratado hubiera sido renovado este miércoles se habría prolongado 16 años. Mientras continúen las negociaciones, se renovará anualmente, a menos que una de las tres partes lo denuncie formalmente.

Con información de Agencias

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