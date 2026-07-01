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El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Cuba se “está acercando” a la órbita de Estados Unidos, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de EU impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla.
“Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita”, dijo el mandatario estadounidense en la ceremonia de inauguración de la nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora (Dakota del Norte), en la ceremonia de inauguración.
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Las palabras del mandatario se dan tras una serie de sanciones impuestas por EU contra compañías que prestan servicios en la isla el mes pasado.
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