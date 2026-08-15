En un partido más que dramático, el Atlas venció (2-1) a los Tigres en el estadio Jalisco y sumó su tercera victoria en el Apertura 2026, por lo que está en la lucha por el primer lugar de la clasificación.

Desde que se escuchó el silbatazo inicial, las emociones fueron a mil por hora y no hubo tiempo ni para que los aficionados presentes en el estadio Jalisco, cuando los locales se fueron al frente en el marcador.

Apenas a los dos minutos, Manuel Capasso abrió el marcador e hizo explotar el inmueble tapatío.

Todo era algarabía por la anotación del equipo rojinegro, pero, en el minuto 21, todo cambió.

Juan Brunetta, una de las grandes figuras de los universitarios, igualó el marcador y arruinó, momentáneamente, la fiesta que se vivía en la casa de los Zorros.

Para la segunda parte, el argentino estuvo cerca de conseguir su doblete, pero estrelló el balón en el travesaño. Un aviso más para Camilo Vargas.

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Después, vendría la jugada que parecía indicar que el rumbo del encuentro sería otro: la expulsión de Juan Purata.

El defensa central mexicano recibió la tarjeta roja y tuvo que abandonar el terreno de juego a los 70 minutos. Todavía quedaba mucho tiempo en el reloj.

Sin embargo, cuando todo era pesimismo en la escuadra rojinegra, Luis Esteves respondió con una anotación faltando nueve minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario.

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Juan Brunetta tuvo la posibilidad de conseguir la igualada, pero falló su penalti y permitió que el Atlas viviera.

La incertidumbre en el Jalisco aumentó cuando el árbitro central aumentó nueve minutos.

El tiempo transcurrió y el Atlas supo conservar la ventaja en el marcador para obtener un nuevo triunfo y quedarse con el segundo, momentáneamente, del torneo.

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Mientras que los Tigres siguen sin poder ganar; suman siete partidos oficiales consecutivos sin sumar de a tres.