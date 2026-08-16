A sus 94 años, el cineasta Alfonso Arau prepara una nueva película para arrancar rodaje durante el primer bimestre del 2027, en locaciones de Oaxaca.

El realizador de Como agua para chocolate y Calzonzín inspector ama estar en un set de rodaje y por eso desde hace un año comenzó a escribir Pluma al viento, que haría en coproducción con España.

“Habla sobre la igualdad de géneros, el elenco será hasta que esté pronto a filmar, por ahí de enero y febrero, pero va a ser un buen cast. Estoy contento, voy a producir y tengo a una empresa en Madrid”, adelanta brevemente.

Arau planea rodar la cinta cuando ya tenga 95 años, pues nació en enero de 1932, es decir, uno más de lo que tenía Clint Eastwood cuando hizo Juror #2 en 2024 y 11 menos que los contados por Manoel de Oliveira en El viejo de Belén, de 2014.

Como agua para chocolate, fue el filme que él volvió clásico en 1992.

La primera película de Arau detrás de cámaras fue El águila descalza en 1971, ganando el premio Ariel a Mejor Película al año siguiente; después se puso tras cámara para Mojado power y Tacos de oro, explotando en los 90 con Como agua para chocolate que alcanzó nominación del Globo de Oro, el BAFTA inglés y el Goya español.

Dirigió a Keanu Reeves en Un paseo por las nubes; a Woody Allen en Recogiendo las piezas y a Alejandro Fernández en Zapata, el sueño del héroe. Su más reciente película fue La trampa de la luz, en 2010.

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No le gusta la serie

Arau no aprueba la versión serie de Como agua para chocolate, que contó con dos temporadas en HBO Max, llevando en los protagónicos a Azul Güaita y a Andrés Baida.

Tanto el filme como la nueva producción están basadas en el texto original de Laura Esquivel, escrito hace más de tres décadas.

La trama gira en torno a una joven que no puede casarse por cuidar a su madre, pero descubre que tiene una magia al cocinar, depositando sus sentimientos en la comida que hace y transmitidos a quien la consume.

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El realizador confiesa que no simpatiza con la nueva versión en formato serie protagonizada por Azul Güaita y a Andrés Baida

“La vi y no me gusta. Laura vendió el libro y nada que ver con lo que ella hizo y la película. (Eso sí) La producción está magnífica, no me pregunten de las actuaciones”, comenta el veterano realizador.

Abunda que recién volvió a vender los derechos de la película a una plataforma streaming por 10 años.

“Catorce millones de personas la han visto hasta ahora y lo siguen haciendo, están viendo una película que hice hace 37 años y eso es fantástico”, apunta Arau.

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Considera que actualmente el cine mexicano es uno de los más importante del mundo y debe tomarse en cuenta y reconocerse.

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