El gobierno de Estados Unidos anunció la detención de un cubano que residía en el país, Carlos Antonio Lloga, presuntamente vinculado al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) de La Habana.

El Instituto, fundado por el líder cubano Fidel Castro en diciembre de 1960, fue objeto de sanciones de Washington a principios de junio, como parte de la creciente campaña del gobierno de Donald Trump contra la cúpula dirigente de la isla comunista.

Carlos Antonio Lloga fue detenido junto a su esposa y su hijo esta semana "tras la revocación de su estatus legal por parte del secretario [Marco] Rubio", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Lloga "pasó más de una década trabajando como subversivo extranjero para el principal frente de influencia e inteligencia del régimen comunista cubano en Estados Unidos", agregó el texto.

El Departamento de Estado sostiene que el ICAP "mantiene una relación larga e íntima con agentes de inteligencia cubanos" y asegura que su actual presidente, Fernando González Llort, "es un espía cubano condenado que cumplió 15 años de prisión en Estados Unidos" por su papel en la red Avispa de espionaje en Florida a finales de la década de 1990.

¿Qué es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos?

El ICAP fue creado en los inicios de la Revolución cubana para promover los intereses diplomáticos de Cuba y establecer lazos políticos en todo el mundo, particularmente en América Latina.

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La Habana presenta al ICAP como "una institución independiente que desarrolla la diplomacia de los pueblos y la solidaridad a través de las Asociaciones de Amistad en todo el mundo", según su sitio internet.

El ICAP recibió durante décadas a las brigadas de trabajadores voluntarios que acudían a la isla.

"Bajo la Administración Trump, Estados Unidos nunca se convertirá en hogar de matones del régimen comunista cubano que difunden propaganda, dirigen operaciones de influencia extranjera o buscan librar una revolución contra la civilización estadounidense", aseguró el comunicado oficial.

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A causa de las sanciones anunciadas el 4 de junio, el ICAP quedó sometido a la confiscación de todos sus bienes o intereses en Estados Unidos, así como la prohibición de acceder a servicios financieros o empresariales.

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