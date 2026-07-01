Washington. Estados Unidos anunció que designa como organización terrorista extranjera y organización terrorista especialmente designada al grupo criminal ecuatoriano "Chone Killers", una facción que se separó de "Los Choneros" en 2020.

Chone Killers "ha llevado a cabo numerosos ataques contra civiles, fuerzas del orden y funcionarios de gobierno, incluyendo asesinatos de alto perfil de funcionarios públicos", explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.

"Los Choneros" es el grupo criminal más importante en Ecuador y ya fue declarado organización terrorista extranjera el año pasado, junto con otra organización delictiva, "Los Lobos".

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"Bandas ecuatorianas ayudan a los cárteles mexicanos", acusa Rubio

En X, Rubio acusó que "las bandas ecuatorianas ayudan a los cárteles mexicanos a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva".

El secretario de Estado adelantó que, en colaboración con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, "seguiremos reforzando nuestra seguridad regional y garantizando que los narcoterroristas no tengan cabida en nuestro hemisferio".

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Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones "narcoterroristas" a más de una decena de grupos o cárteles en América Latina, en México, Colombia, Brasil o Ecuador.

Esa designación, según la interpretación jurídica del gobierno Trump, permite mano libre a la hora de atacar a los grupos o a sus líderes, sea donde sea.

Washington empezó por atacar militarmente a lanchas de presuntos narcos en el Caribe, y luego en el Pacífico, a partir del 2 de septiembre pasado.

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Esas acciones, que provocaron alarma de gobiernos progresistas en la región, han causado como mínimo 215 muertos, según un recuento de la AFP.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos y jurídicas han denunciado esos ataques con misiles, que no suelen dejar supervivientes, como una violación flagrante del derecho internacional.

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El pasado 12 de junio el Pentágono atacó la guarida del líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Niño Guerrero, que murió en la operación.

El ataque contó con la colaboración del gobierno venezolano, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el que se han estrechado enormemente los lazos tras la operación de captura y extracción del país de Nicolás Maduro.

Noboa es uno de los fieles aliados de Trump en la región, y ya ha visitado Estados Unidos en varias ocasiones para coordinar la lucha contra el crimen organizado.

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Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto que emitió Noboa hace 12 días.

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Por el territorio ecuatoriano transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

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El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100 mil habitantes, según Insight Crime.

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