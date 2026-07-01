El presidente Donald Trump dijo que estaba emocionado por realizar su primer vuelo a bordo del nuevo Air Force One, un controvertido regalo de Qatar a Estados Unidos.

Trump dijo que Estados Unidos "no podría construir un avión como este", a pesar de que el Boeing 747-8 fue originalmente fabricado en su país.

"Para ser honesto, estoy emocionado por el primer vuelo. Nadie ha visto nunca nada igual", dijo Trump a los periodistas que viajaban con él, incluido un fotógrafo de la AFP, antes de partir rumbo a Dakota del Norte.

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El mandatario tiene previsto asistir a un acto en la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

"Lo adaptaron para un presidente, eso significa la seguridad y toda la serie de dispositivos y prestaciones que le añadieron", agregó Trump en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, agradeciendo a Qatar.

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Poco antes de iniciar el viaje, Trump dijo a medios que el avión que estrenó "es tal vez el mejor avión comercial jamás construido. Este es el avión que Estados Unidos debía tener".

Por lo general, a los periodistas no se les permite tomar fotos en el avión a menos que Trump esté presente. Pero el miércoles, miembros del personal del gobierno de Trump publicaron imágenes del interior del avión en redes sociales.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó una foto de asesores reunidos alrededor de una mesa circular que tenía manteles individuales color blanco roto y sillas de capitán de cuero.

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Maiden voyage on the new Air Force One! pic.twitter.com/svD3StjUkk — Steven Cheung (@StevenCheung47) July 1, 2026

Monica Crowley, la jefa de protocolo, compartió una imagen de ella sentada en un sofá de cuero entre un par de almohadas decorativas de Air Force One. Montada en la pared detrás de ella había una foto enmarcada del Monumento a Thomas Jefferson.

Maiden voyage aboard the NEW Air Force One! ✈️🇺🇸 pic.twitter.com/ZLzDnZQzLd — Monica Crowley (@MonicaCrowley) July 1, 2026

Los críticos han planteado preocupaciones éticas, constitucionales y de seguridad sobre el hecho de que un gobierno extranjero regale un avión valorado en cientos de millones de dólares.

Qatar, un rico emirato del Golfo que también desempeña un papel clave como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, donó el avión el año pasado.

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Desde entonces ha sido sometido a importantes modificaciones y pruebas.

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Trump enfrenta nuevo escrutinio ético

El primer vuelo se produce, además, apenas un día después de que Trump afrontara un nuevo escrutinio ético.

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Declaraciones publicadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos mostraron que obtuvo alrededor de mil 200 millones de dólares con los negocios de criptomonedas de su familia el año pasado.

El avión servirá como solución provisional hasta que Boeing entregue dos nuevos Air Force One, lo que espera ocurra dentro de dos años tras una serie de retrasos y sobrecostes.

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