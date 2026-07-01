Washington.- Estados Unidos propuso una renovación anual del tratado comercial con México y Canadá en las negociaciones que mantienen de manera virtual para la renovación del acuerdo T-MEC.

Así lo adelantó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en declaraciones a Bloomberg.

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el acuerdo comercial entre los tres países mantendrá su vigencia hasta 2036.

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10 años más del T-MEC, pero con negociaciones polémicas

El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) seguirá en vigor durante otra década, siempre que ningún país decida retirarse. Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de ir por revisiones anuales, en lugar de una renovación a más largo plazo, abren la puerta a años de negociaciones polémicas.

Greer dijo a Bloomberg que la administración Trump "no está dispuesta a aprobar el acuerdo sin más".

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"Creemos que hay cuestiones importantes", señaló el representante comercial, quien subrayó que se necesitan varios cambios para corregir los desequilibrios.

El medio recordó que aunque Trump ha repetido que a Estados Unidos le iría mejor sin el acuerdo, sería difícil ponerle fin, dado el apoyo bipartidista que tiene el T-MEC en el Congreso.

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EU critica "mensajes contradictorios" de Canadá

Bajo el esquema de revisiones anuales, los países pueden intentar llegar a un acuerdo durante los próximos 10 años. Si no se alcanza una solución durante ese periodo, el pacto expirará en 2036.

En la entrevista, Greer se quejó de la actitud de Canadá. "Canadá es un caso interesante porque un día dicen: 'Queremos ayudar a Estados Unidos a reindustrializarse. Queremos contribuir a que Estados Unidos vuelva a ser grande'. Y al día siguiente hablan de atraer inversión china. Así que recibimos mensajes contradictorios de Canadá".

El medio advierte que un proceso de negociación prolongado como el que pretende implementar Trump podría llevar a las empresas a posponer posibles inversiones.

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"Tenemos estas negociaciones en curso y no sabemos exactamente cuándo terminarán, y no existe ningún factor que impulse su conclusión a corto o medio plazo", afirmó a Bloomberg Patrick Childress, codirector del equipo del USMCA de Holland & Knight. "Por supuesto, eso genera cierta incertidumbre para las empresas".

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