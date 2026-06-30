Contrario a la decisión de México y Canadá de enviar una carta para mostrar su interés de mantener el T-MEC por otros 16 años, la Casa Blanca no envío dicha misiva a sus contrapartes, como lo estableció el acuerdo comercial, sin embargo, eso no significa que termine el acuerdo, porque la vigencia que firmaron llega al 2036.

Será mañana primero de julio, cuando se espera que el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncie que no renovarán por otros 16 años, solamente permanecerán por el plazo por el que se firmó el convenio comercial, es decir, por 16 años, de los cuales ya transcurrieron seis, por lo que restan 10 años, que vencen en 2036, de acuerdo con la agencia Reuters.

Un escenario que algunos especialistas daban por descontado, pues el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) advierte que el acuerdo ”terminará 16 años después de la fecha de su entrada en vigor, a menos que cada Parte confirme que desea continuar con este Tratado por un nuevo periodo de 16 años...”.

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La directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Valeria Moy, dijo que si el gobierno estadounidense quiere salirse del T-MEC necesariamente la decisión tiene que pasar por el Congreso de la Unión Americana, por lo que “hay baja probabilidad de que se salga del T-MEC", pero tampoco se puede decir que hay probabilidad cero de que no lo haga.

Añadió que el gobierno del presidente Trump, es de “amenaza y nos va a seguir amenazando, eso no va a cambiar, lo que muestra que Estados Unidos no es un socio comercial confiable. Creo que la amenaza va a seguir”.

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Consideró que el acuerdo seguirá con incertidumbre y no será un acuerdo ideal, y dijo que de acuerdo con una consultoría lo que podría suceder es que terminará en T-MEC en un "acuerdo zombie", lo que no es bueno para la región.

Trump ha dicho que esperará a que expire el T-MEC para buscar nuevo acuerdo tanco con México, como con Canadá. (03/12/25) Fotos: iStock y Archivo

Prevén revisiones anuales del T-MEC

El experto en comercio exterior y exnegociador del capítulo ambiental del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jorge Molina, dijo que el texto del acuerdo establece, en su artículo 34.6 que los tres ministros de comercio de los países socios se deben reunir al sexto año de la entrada en vigor.

Agregó que en el texto se establece claramente que “como parte de la revisión conjunta de la Comisión, cada Parte confirmará, por escrito, a través de su jefe de gobierno, si desea prorrogar la vigencia de este Tratado por otro periodo de 16 años”.

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Moy explicó que el texto asegura que en caso de que alguna parte “no confirme su deseo de prorrogar la vigencia del Tratado por otros 16 años, la Comisión se reunirá para realizar una revisión conjunta todos los años por el resto del plazo de vigencia de este Tratado”. Esto significará, añadió, realizar revisiones anuales aunque no hay tiempo límite para realizarlas, porque pueden durar mucho más de un año.

Recientemente, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo que “si Trump quisiera salirse del T-MEC ya lo sabríamos” y dijo que se reunirán este primero de julio por videollamada el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer; el ministro de Canadá, Dominic LeBlanc y él para definir si seguirá el acuerdo solamente por 10 años más.

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Para Ebrard "el peor escenario es que siga 10 años" el T-MEC, y añadió que tienen una reunión programada con Estados Unidos para seguir las negociaciones bilaterales formales el 20 de julio próximo.

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