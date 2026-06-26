En vísperas de la primera revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el 1 de julio, la opinión pública en América del Norte comparte una premisa fundamental: el acuerdo comercial importa y, en general, es visto como beneficioso para las tres economías.

Así lo revela una encuesta realizada por Buendía & Márquez en México, The Chicago Council on Global Affairs en Estados Unidos y Nanos Research en Canadá. El ejercicio también muestra que, aunque el respaldo al tratado es mayoritario en los tres países, los mexicanos son quienes más prefieren revisar sus términos.

Uno de los resultados señala la relevancia que la ciudadanía de los tres países atribuye a la integración económica regional. En México, 82% considera importantes las relaciones económicas con Estados Unidos: 49% las califica como “muy importantes” y 33% como “algo importantes”.

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La valoración hacia Canadá es similar: 45% dice que la relación con ese país es “muy importante” y 37% “algo importante”. Al igual que los mexicanos, los ciudadanos estadounidenses y canadienses también consideran importantes los vínculos económicos con sus socios de América del Norte.

Además, el respaldo al T-MEC es mayoritario en los tres países. En México, 73% cree que el tratado es bueno para la economía del país, una proporción muy parecida a la observada en Estados Unidos (78%) y Canadá (81%).

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En perspectiva histórica, el respaldo mexicano al acuerdo comercial se ha fortalecido de manera notable: en 2004, 44% consideraba que el entonces TLCAN era bueno para México; en 2013 esa cifra subió a 64%, en 2018 llegó a 78% y en 2026 se ubica en 73%. Aunque ligeramente menor que en años recientes, la valoración positiva sigue siendo amplia.

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El T-MEC recibe una valoración más positiva que los tratados comerciales en abstracto. En México, 50% opina que los tratados de libre comercio (en general) han ayudado al país, 12% cree que lo han perjudicado y 35% piensa que no han hecho mucha diferencia. En Estados Unidos la evaluación es menos ambivalente: 56% dice que los tratados han ayudado, pero 26% que han perjudicado. Solo 15% dice que no han hecho diferencia.

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Si consideramos que el T-MEC (en específico) goza del respaldo mayoritario en los tres países, estos datos apuntan que el acuerdo conserva un lugar especial en la opinión pública de la región.

Mexicanos apuestan por renegociar

El matiz central aparece al preguntar qué debería hacer cada país frente al futuro del T-MEC. En México, sólo 19% prefiere continuar bajo los términos actuales.

Gráficas: Elaboración propia

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La posición mexicana contrasta con la de sus socios: en Estados Unidos, 51% prefiere mantener el tratado como está; en Canadá, 52% elige esa misma ruta. En cambio, en México predomina la opción de renegociar (50%). Incluso, otro 20% optaría por salir del acuerdo.

La disposición a ceder en las negociaciones también divide a los tres países. En Estados Unidos, 73% prefiere mejorar las relaciones con México y Canadá aun si eso implica ceder en temas comerciales y económicos.

En Canadá, en cambio, 69% prefiere resistirse a hacer concesiones, incluso si eso deteriora la relación con Estados Unidos. México se ubica en una posición intermedia: 49% prefiere mejorar la relación con la Unión Americana, aunque eso implique concesiones, mientras 43% opta por resistirse a ceder aun a costa de afectar la relación bilateral.

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En general, los resultados de la encuesta reflejan una opinión pública mexicana favorable al T-MEC. La mayoría reconoce la importancia de las relaciones económicas con sus socios de América del Norte y ve el tratado positivo para la economía nacional.

Sin embargo, la preferencia mayoritaria es renegociarlo. Los mexicanos quieren seguir dentro, pero no necesariamente bajo las mismas reglas.

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dft