Al señalar que hay muchas maneras de conocer las características de la economía de un país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno prefiere que no solo sea el PIB, sino otros indicadores que hablen del desarrollo de México.

“Nosotros preferimos que no solo sea el PIB, sino que sean muchos otros indicadores que nos hablen de cómo está desarrollándose México. Y esa es una visión también del humanismo mexicano, distinto al periodo neoliberal.

“Podían crecer al 2% algunos sexenios, pero aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Entonces, ¿Quiénes fueron los beneficiados del crecimiento del 2%? Eso no quiere decir que no sea importante el crecimiento económico, pero no es lo único y hay que tomar en cuenta muchos otros indicadores”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves 25 de junio en Palacio Nacional.

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Refirió que el PIB es un indicador muy agregado, que no habla de otras cosas como la distribución de la riqueza o “el incremento de los derechos del pueblo.

La Mandataria federal señaló que su administración ha tomado la obra pública “sin necesidad de endeudar al país”.

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