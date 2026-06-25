La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo de Venezuela tras los sismos registrados este miércoles, que han dejado decenas de personas fallecidas y heridas.

Durante su conferencia, la Mandataria federal informó que este mismo día partirá un equipo de apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrado por rescatistas y personal de sanidad, para colaborar en las labores de atención a la emergencia.

“Antes de continuar, nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, señaló.

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Sheinbaum explicó que, una vez que el contingente mexicano se instale en la zona afectada y se coordine con las autoridades venezolanas, se evaluará la necesidad de enviar más apoyo.

“Y una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, agregó.

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La Presidenta reiteró el compromiso de México de brindar ayuda humanitaria ante desastres naturales y respaldar a las naciones que enfrentan situaciones de emergencia.

Sheinbaum descarta mexicanos afectados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, hasta el momento, no se tiene registro de mexicanos heridos o fallecidos tras los sismos que afectaron a Venezuela, de acuerdo con los reportes de la Embajada de México en ese país.

“Por el momento no tenemos ninguna comunicación por la Embajada de México en Venezuela, no se ha reportado ningún mexicano herido, lamentablemente fallecido, pero estamos en revisión permanente”, señaló la mandataria federal durante su conferencia matutina.

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Explicó que la decisión de enviar ayuda se tomó tras la comunicación que sostuvo el canciller Roberto Velasco con autoridades del gobierno venezolano, incluida la presidenta de Venezuela, quienes indicaron que, por ahora, no requieren alimentos ni otro tipo de insumos, sino personal capacitado para las tareas de emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal enviará a 250 militares, cinco canes, cuatro aeronaves, un dron, herramienta para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación para colaborar en labores de rescate en Venezuela.

Morena alista ayuda humanitaria para Venezuela

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, expresó la solidaridad al pueblo de Venezuela, por los terremotos que sufrió esa nación el pasado miércoles, de 7.2 y 7.5 grados.

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En un mensaje a los medios de comunicación, la dirigente morenista anunció que su partido realizará acciones “para acopiar ayuda, apoyo para nuestro hermano pueblo de Venezuela, que está sufriendo en este momento las consecuencias de estos devastadores terremotos y que, como siempre, México es muy solidario”.

Adelantó que este viernes iniciará la organización de la ayuda que será enviada a Venezuela.

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“Lo haremos público el día de mañana, pero estaremos cerca del pueblo de Venezuela y, pues, que todo pueda resolverse de la manera mejor posible para el pueblo”.

Destacó que en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de la República va a enviar a “las fuerzas de seguridad para apoyar en esta situación a nuestros hermanos de Venezuela”.

“Así que desde Morena toda nuestra solidaridad para ellos, y mañana anunciamos las acciones de solidaridad que emprenderemos para apoyarlos”, recalcó.

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