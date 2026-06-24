Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, se ofreció a prestar ayuda humanitaria y de rescate al Gobierno de Venezuela después de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos este miércoles en la zona central del país.

"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas", indicó la Cancillería chilena en un comunicado.

El país suramericano, agregó el texto, "manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida".

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Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7.5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según pudo constatar EFE.

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📰El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto que afectó a ese país. Chile manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate.https://t.co/C7oJkroctG — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 25, 2026

Hasta el momento, se desconoce el número de heridos o fallecidos.

Nayib Bukele ofrece ayuda a Venezuela, dice que rescatistas están listos para viajar a Caracas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este miércoles que su Gobierno ha ofrecido ayuda a Venezuela, azotada por dos fuertes terremotos, y aseguró que rescatistas y paramédicos "están listos" para partir hacia Caracas.

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"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", publicó Bukele en X, misma red social en la que hace un poco más de una hora se solidarizó con el país sudamericano.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

El mandatario aseguró que "300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas".

"Informes no son buenos": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país está listo para enviar ayuda a Venezuela y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias "no son buenos".

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"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!", expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.

"He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen y actúen con rapidez. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡Los primeros informes no son buenos! Presidente DJT", concluyó Trump.

Previamente, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, afirmó: "Estados Unidos está con el pueblo venezolano tras las devastadoras secuelas de los terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia", en un mensaje difundido en sus redes sociales.

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Lula da Silva también apoyo a Venezuela tras terremoto

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este miércoles su "preocupación y consternación" por los efectos de los terremotos que sacudieron a Venezuela y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia.

Tomei conhecimento, com grande preocupação e consternação, dos impactos causados pelo terremoto que atingiu a Venezuela nesta quarta (24). Instruí o ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de… — Lula (@LulaOficial) June 25, 2026

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Lula informó que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, junto con la embajada brasileña en Caracas, evalúe la situación en Venezuela y las posibles acciones de ayuda que Brasil pueda adoptar.

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Además, reafirmó la disposición de su país de apoyar al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la recuperación de las zonas afectadas.

México ofrece apoyo a Venezuela

El canciller de México, Roberto Velasco Álvarez, expresó a través de redes sociales apoyo y solidaridad para el pueblo de Venezuela tras los dos terremotos.

"Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera.", publicó en su X.

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Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, hemos ofrecido a Venezuela toda la solidaridad y el apoyo que requiera. Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 25, 2026

Aseguró que México es "hoy y siempre" solidario con Caracas "estos momentos difíciles."

Después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, externó su solidaridad con Venezuela, luego del sismo de magnitud 7.1 que hasta el momento no ha dejado personas mexicanas afectadas.

La mandataria federal indicó la noche de este miércoles 24 de junio que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entró en contacto con el gobierno venezolano e instruyó “la preparación de la ayuda necesaria”.

“Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, escribió en sus redes sociales.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la solidaridad mexicana.

"Expreso mi agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el mensaje de solidaridad y el ofrecimiento de apoyo al pueblo venezolano", escribió en X.

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