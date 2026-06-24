[Publicidad]
Este miércoles 24 de junio, Venezuela registró dos sismos de 7.1 y 7.5 grados con apenas 39 segundos de diferencia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Los sismos, que tuvieron su epicentro 21 km al este de Morón y a los que siguieron varias réplicas, ocurrieron a las 22:04 GMT y desataron escenas de pánico en la capital venezolana.
Tras el terremoto, decenas de habitantes de Caracas abandonaron inmuebles y oficinas para resguardarse en espacios abiertos.
Lee también Dos fuertes terremotos sacuden a Venezuela; Caracas reporta daños en edificios y viviendas
En distintos puntos de la ciudad se observaron daños considerables, incluyendo fachadas colapsadas y secciones completas de edificios derrumbadas, lo que dejó expuestos muebles y pertenencias hacia la vía pública.
Además, en algunas de las zonas más transitadas de la capital se levantaron grandes nubes de polvo como consecuencia de los desplomes.
[Publicidad]
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que el sismo fue percibido en diversas regiones del país y señaló que uno de los sectores más afectados fue Altamira, donde se reportaron daños estructurales en viviendas y edificios.
Ante el riesgo de nuevas réplicas, pidió a la ciudadanía mantenerse fuera de las construcciones mientras continúan las evaluaciones de seguridad.
Por otro lado, en diversos videos compartidos en redes sociales, se puede ver cómo los equipos de rescate logran salvar a personas de entre los escombros.
[Publicidad]
Por su magnitud, el fenómeno se ubica entre los eventos sísmicos más intensos registrados en Venezuela durante los últimos cien años. Entre los antecedentes destacan el terremoto de San Narciso, ocurrido en 1900 con una magnitud de 7.6, y el sismo de Sucre de 2018, que alcanzó una magnitud de 7.3.
Lee también "La nueva Venezuela va a facturar en dólares", dice Scott Bessent; afirma que la moneda de EU será el "eje central" del comercio
A raíz del terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Estados Unidos, emitió una advertencia para las Islas Vírgenes. De manera paralela, las autoridades de República Dominicana activaron medidas preventivas ante la posibilidad de variaciones peligrosas en el nivel del mar.
[Publicidad]
El movimiento también fue percibido en Colombia, principalmente en departamentos de la región Caribe y en el noreste del país.
Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones materiales. La Dirección General Marítima colombiana informó que no existe riesgo de tsunami para las costas caribeñas del país.
Con información de AP
[Publicidad]
Cae mexicano en Nigeria calificado como experto en metanfetaminas; desarticulan narcolaboratorio de cártel transnacional
desa
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Mundial 2026: Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y avanza a 16avos de final
Mundo
Familia de Zafar Mawani agradece apoyo en su búsqueda; estadounidense fue hallado muerto junto a su pareja tras desaparecer en México
Estados
Ejército asegura arsenal en Matamoros, Tamaulipas; decomisa un fusil Barret y vehículos blindados
Metrópoli
Gobierno de CDMX reporta saldo blanco por partido México vs Chequia; 800 mil personas vieron el triunfo de la Selección en espacios públicos
Minuto x Minuto
Atención aficionados: retiran bebidas y aplican ley seca en el Fan Fest de México vs Chequia
Noticias
Imágenes del fuerte sismo de magnitud 7 en Venezuela: reportan columnas de humo; ¿hay alerta de tsunami?
Deportes
Memo Ochoa y Dulce María: el intenso romance que terminó y que pocos recuerdan hoy
Noticias
Ley seca en México vs Chequia CDMX: multas, horarios, zonas donde aplica y si te pueden sancionar por beber en la calle