Mundo | 24-06-26 | 19:22 | Actualizada | 24-06-26 | 19:22 |

Este miércoles 24 de junio, registró dos sismos de 7.1 y 7.5 grados con apenas 39 segundos de diferencia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Los , que tuvieron su epicentro 21 km al este de Morón y a los que siguieron varias réplicas, ocurrieron a las 22:04 GMT y desataron escenas de pánico en la capital venezolana.

Tras el terremoto, decenas de habitantes de Caracas abandonaron inmuebles y oficinas para resguardarse en espacios abiertos.

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Un auto aplastado por un edificio colapsado. (24/06/26) Foto: AP
Un auto aplastado por un edificio colapsado. (24/06/26) Foto: AP

En distintos puntos de la ciudad se observaron daños considerables, incluyendo fachadas colapsadas y secciones completas de edificios derrumbadas, lo que dejó expuestos muebles y pertenencias hacia la vía pública.

Además, en algunas de las zonas más transitadas de la capital se levantaron grandes nubes de polvo como consecuencia de los desplomes.

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El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó que el sismo fue percibido en diversas regiones del país y señaló que uno de los sectores más afectados fue Altamira, donde se reportaron daños estructurales en viviendas y edificios.

Ante el riesgo de nuevas réplicas, pidió a la ciudadanía mantenerse fuera de las construcciones mientras continúan las evaluaciones de seguridad.

Equipos de rescate salvan a personas de entre los escombros. (24/06/26) Foto: AP
Equipos de rescate salvan a personas de entre los escombros. (24/06/26) Foto: AP

Por otro lado, en diversos videos compartidos en redes sociales, se puede ver cómo los equipos de rescate logran salvar a personas de entre los escombros.

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Por su magnitud, el fenómeno se ubica entre los eventos sísmicos más intensos registrados en Venezuela durante los últimos cien años. Entre los antecedentes destacan el terremoto de San Narciso, ocurrido en 1900 con una magnitud de 7.6, y el sismo de Sucre de 2018, que alcanzó una magnitud de 7.3.

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A raíz del terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Estados Unidos, emitió una advertencia para las Islas Vírgenes. De manera paralela, las autoridades de República Dominicana activaron medidas preventivas ante la posibilidad de variaciones peligrosas en el nivel del mar.

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El movimiento también fue percibido en Colombia, principalmente en departamentos de la región Caribe y en el noreste del país.

Un edificio colapsado en Caracas, Venezuela. (24/06/26) Foto: AP
Un edificio colapsado en Caracas, Venezuela. (24/06/26) Foto: AP

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni afectaciones materiales. La Dirección General Marítima colombiana informó que no existe riesgo de tsunami para las costas caribeñas del país.

Con información de AP

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