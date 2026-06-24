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Dos fuertes terremotos sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles, provocando el colapso de edificios y viviendas en Caracas, la capital del país sudamericano. Las autoridades no proporcionaron información inmediata sobre personas heridas.
El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los terremotos tuvieron una magnitud de 7.1 y 7.5 y se produjeron con un minuto de diferencia.
Según la NOAA, el sismo tuvo una profundidad de 9.6 kilómetros. También se habían activado alertas de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, pero fueron canceladas.
El temblor, que tuvo su epicentro 21 kms al este de Morón y al que siguieron varias réplicas, ocurrió a las 22:04 GMT y desató escenas de pánico en Caracas.
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Además, se sintió también en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades de Colombia.
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La líder opositora María Corina Machado expresó su solidaridad con los venezolanos. "Mi corazón, mi abrazo infinito y mis oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia", escribió en X.
"Que la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan entre nosotros ante este difícil momento. Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca", añadió.
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"Se vieron escenas de pánico en un centro comercial en Caracas", reportó una periodista de la AFP en Venezuela.
Decenas de personas salieron de los edificios en la capital venezolana y esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, contaron testigos.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el sismo se sintió en varios estados y agregó que en el barrio de Altamira, en Caracas, se registraron situaciones “alarmantes” con viviendas y edificios derrumbados. Instó a la población a permanecer al aire libre, ya que las réplicas podrían causar daños adicionales a algunas estructuras.
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desa/rmlgv
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