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La autoridad electoral de Colombia declaró el miércoles al conservador Abelardo de la Espriella como presidente electo al vencer en el balotaje al progresista Iván Cepeda, tras un reñido conteo de votos que mantuvo por unos días al país en la incertidumbre sobre su futuro político.
El Consejo Nacional Electoral certificó que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12 millones 960 mil 166 votos y Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, 12 millones 708 mil 312 votos. El conservador aventajó con más de 251 mil votos a su rival.
El escrutinio resolvió las decenas de miles de quejas sobre mesas de votación realizadas por Cepeda para que fuesen revisadas en busca de posibles irregularidades y con la esperanza de que el resultado lo favoreciera, dada la estrecha diferencia de aproximadamente 251 mil votos de De la Espriella.
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El presidente saliente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, no reconoció los resultados del conteo preliminar realizado el domingo y dijo que esperaría al escrutinio.
El abogado De la Espriella, férreo opositor a Petro, logró ser el más votado en la segunda vuelta presidencial de Colombia con su imagen de outsider al margen de los partidos tradicionales y prometiendo mano dura contra los grupos ilegales y narcotraficantes, aumentar la presión militar y dar fin a la política de diálogos de paz de Petro.
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