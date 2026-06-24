Bogotá.- El progresista Iván Cepeda reconoció el triunfo del conservador Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia luego de cuestionar los resultados del conteo preliminar que le habían dado al segundo la mayoría de los votos.

“He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, dijo Cepeda en una conferencia de prensa.

Agregó que aceptar su derrota “no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial. Durante este proceso denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera... particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella”.

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Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro, había pedido la revisión de decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades y dijo que esperaría el veredicto del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral, la autoridad que declara al ganador de la elección.

El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubicó a De la Espriella con 49.66% de los votos y a Cepeda con 48.70%. La diferencia entre ambos es de más de 250 mil 800 sufragios.

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Se trata de la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje (segunda vuelta) de las últimas tres décadas en Colombia.

En la conferencia Cepeda agregó que “ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo”.

Petro, quien también había cuestionado la transparencia del sistema electoral, pareció reconocer que De la Espriella lo sucedería al asegurar en la noche del martes que “estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme (transición) y mi retirada”, escribió en la red social X.

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