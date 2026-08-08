El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, puso en marcha una campaña de prevención, vigilancia y acompañamiento para proteger el patrimonio de las familias de la demarcación ante posibles casos de despojo.

Como parte de esta estrategia, la alcaldía reforzó las acciones de vigilancia en las 56 colonias de Benito Juárez a través de Blindar BJ360°, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la propiedad de los vecinos.

Durante el arranque de la campaña informativa, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta, fortalecer la comunicación entre vecinos y solicitar apoyo ante cualquier indicio de invasión o despojo.

“Lo más importante para ti es tu patrimonio; para mí también. Por eso estamos haciendo una campaña, estamos informando, estamos recorriendo las calles, donde estamos acompañando a todos los vecinos con este caso que se está dando de despojos. Tengamos cuidado, estemos alerta”, afirmó.

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Dijo que la estrategia Blindar BJ360° se mantiene como una de las principales herramientas de prevención y atención de emergencias de la alcaldía.

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“La alcaldía te va a acompañar en todo, desde el inicio hasta el final, con asesoría jurídica, pero lo más importante: Brindar BJ 360º es la mejor policía, nos cuida y los resultados están a la vista; créanme que son gente que está al servicio de ustedes y nosotros también”, expresó.

Como parte de la campaña, personal de la alcaldía realiza recorridos informativos en las 56 colonias para orientar a los habitantes sobre las medidas preventivas. | Foto: Especial.

Como parte de la campaña, personal de la alcaldía realiza recorridos informativos en las 56 colonias para orientar a los habitantes sobre las medidas preventivas que pueden adoptar y la manera de actuar ante una posible situación de riesgo.

Indicó que la recomendación es no esperar a que el problema avance. Si un vecino detecta una posible invasión, presencia de personas ajenas en un inmueble o cualquier situación que genere sospecha, puede solicitar de inmediato el apoyo de Blindar BJ360°, para que una patrulla acuda al lugar y brinde seguridad, apoyo y orientación.

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BJ emite recomendaciones ante posibles despojos

La alcaldía BJ también recomendó a las familias mantener actualizada y en orden la documentación que acredita la propiedad de sus inmuebles, entre ella:

• Escritura

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• Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

• Pago vigente del predial

• Comprobantes actualizados de servicios a nombre del propietario

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Luis Mendoza recalcó que, en caso de que una persona decida presentar una denuncia por despojo, el equipo jurídico de la alcaldía brindará orientación y acompañamiento durante el proceso, así como apoyo para la integración de la documentación correspondiente.

Blindar BJ360° opera las 24 horas, los siete días de la semana, y para solicitar apoyo, la ciudadanía puede comunicarse a la Base Blindar: 800 0500 225 o al teléfono 55 6049 406.

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