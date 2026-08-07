La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió al secretario de Vivienda, Inti Muñoz, realizar un diagnóstico de cuántos habitantes de unidades habitacionales de la CDMX no cuentan con las escrituras de su hogar, para poner en marcha un programa de regularización como parte de las acciones que emprenderá su administración para combatir el despojo.

“Para combatir el despojo, vamos a implementar primeramente un gran programa de regularización en la Ciudad de México, y aquí vamos a empezar con las unidades habitacionales. Entonces, le encargo al secretario de Vivienda, para que de inmediato podamos tener el censo, el diagnóstico de cuántas unidades habitacionales de interés social tenemos en la ciudad, cuyos habitantes no tienen escrituras”, dijo.

Afirmó que, tras el censo, se pondrá en marcha un programa “muy accesible, sin trámites burocráticos”, para regularizar de forma rápida las unidades habitacionales.

La mandataria firmó que, tras el censo, se pondrá en marcha un programa “muy accesible, sin trámites burocráticos”, para regularizar de forma rápida las unidades habitacionales. | Foto: Especial.

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La mandataria capitalina aseveró que se revisa este tema del despojo en el Gabinete de Construcción de Paz, y dio a conocer que este jueves llegaron a la FGJ-CDMX nueve denuncias, pero solo una era por despojo, mientras que las demás eran otros temas.

“Va la gente y denuncia por despojo, porque no sabe cuál es el delito por el que hay que ir (...) siete eran problemas familiares que están disputando un bien”, comentó.

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Al encabezar la entrega de más de 3 mil 500 apoyos en materia de vivienda, entre los que destacan créditos para mejorar vivienda, créditos para vivienda nueva y apoyos para instalar ecotecnologías y entrega de escrituras, Brugada Molina recordó que su administración instalará una Defensoría Jurídica donde se informe a la población sobre temas relacionados con la propiedad.

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JACL