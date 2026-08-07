La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su beneplácito ante la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y Perú, donde de forma reciente Keiko Fujimori fue electa como presidenta.

El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con el país el pasado 3 de noviembre de 2025, debido a que las autoridades mexicanas le otorgaron asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra durante el mandato del destituido expresidente de Perú, Pedro Castillo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Castillo destacó los valores del diálogo y de la cooperación como pilares con el fin de fortalecer la unidad entre los pueblos.

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“Celebro la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y Perú. El diálogo y la cooperación, con pleno respeto al derecho internacional, son el camino para fortalecer los lazos entre nuestros pueblos y consolidar la integración de América Latina”, comentó.

El respaldo de la senadora por Morena se da después de que los gobiernos de México y Perú anunciaron en un comunicado conjunto que, luego de cuatro años acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, hecho que fue confirmado también por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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