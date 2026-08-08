Este viernes, 7 de agosto, México y Venezuela se medirán en la cancha del Estadio Cibao FC en la República Dominicana para definir al campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sigue aquí, minuto a minuto, el partido por la medalla de oro en Santo Domingo 2026.

Universal Deportes 09:20 PM ¡México se queda con la medalla de plata! En Santo Domingo, el sueño del bicampeonato se acabó. La Selección Mexicana Sub-23 no refrendó el título conquistado hace tres años, por lo que tuvo que conformarse con la presea de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A lo lejos, después de un empate a dos que orilló a una tanda de penales (2-3), el combinado nacional se limitó a ver cómo Venezuela se adueñó de la medalla dorada.



Universal Deportes 09:17 PM El duelo se definirá en penales.

Universal Deportes 07:57 PM El partido se va a tiempos extras.

Universal Deportes 07:49 PM Se agregan cinco minutos al segundo tiempo.

Universal Deportes 07:35 PM Continúa el marcador México (2-2) Venezuela.

Universal Deportes 07:06 PM Empieza el segundo tiempo del partido México (2-2) Venezuela.

Universal Deportes 06:48 PM ¡Gol de México! En los últimos momentos del primer tiempo, Mateo Levy selló un doblete y rascató el empate (2-2) para México.

Universal Deportes 06:46 PM Se agregan tres minutos al primer tiempo.

Universal Deportes 06:34 PM ¡Segundo gol de Venezuela! Diego Claut retoma la ventaja para Venezuela, tras un pase de Jesús González.



Universal Deportes 06:31 PM ¡Gol de México! México rescata el empate gracias a un gol de Mateo Levy.

Universal Deportes 06:05 PM ¡Gol de Venezuela! Venezuela abre el marcador con un gol de Luis Carrero, tras una asistencia de Santos Torrealba.



Universal Deportes 06:02 PM Rueda el balón en el Estadio Cibao FC de la República Dominicana.

Universal Deportes 05:56 PM Suenan los himnos nacionales de México y Venezuela.

Universal Deportes 05:52 PM ¿A qué hora y por dónde podrá verse la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México). Transmisión: Claro Sports/FOX Sports/Imagen Televisión/AYM Sports.



Universal Deportes 05:45 PM Alineación de México confiirmada para el partido.

#Sub23 | ¡Los once que van a pelear por el oro esta tarde! 🏅🇲🇽



Aquí está nuestra #Alineación para la Gran Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. 1️⃣1️⃣#JCC2026 pic.twitter.com/4XffUx6g6B — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 7, 2026

¿Cómo llegará la Selección Mexicana Sub-23 a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

La primera obligación de la Selección Mexicana Sub-23 era clasificar a la final de Santo Domingo 2026, y la cumplió después de golear a Panamá. Ahora, un partido contra Venezuela separa al Tricolor de refrendar el título conquistado hace tres años en San Salvador para adueñarse del bicampeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Nos vamos a matar en la cancha”, advirtió Gael García. Consciente de la responsabilidad que significa representar a México, el canterano de Chivas prometió que el combinado nacional dejará todo para colgarse la medalla de oro en la justa regional.

“Lo mejor de este grupo es la unión porque se habla desde el vestidor: jugamos como una familia. Se ha visto en los últimos partidos que, pase lo que pase, no nos rendimos y damos todo hasta el final. [...] Vamos por el mismo objetivo porque todos jalamos para el mismo lado”, aseveró el futbolista.

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México Sub 23, con la obligación de ganar el oro en Juegos Centroamericanos 2026 / Foto: @miseleccionsubs en X

México, que históricamente domina el medallero con siete preseas doradas, llegó a esta instancia como líder de su grupo gracias a las victorias sobre Venezuela y Guatemala, además de sumar un empate con la anfitriona República Dominicana. Ya en las semifinales, el Tricolor goleó a Panamá para instalarse en la pelea por el título.

“Sabemos la presión que tenemos para ganarlo, pero creo que estamos muy tranquilos porque confiamos en nuestro trabajo”, sentenció Gael García.

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Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - Foto: @miseleccionsubs en X

Sobre el reencuentro con “La Vinotinto” en la final de la justa regional, el estratega Eduardo Arce destacó la experiencia que adquirió la Selección Mexicana Sub-23 desde aquel primer encuentro que terminó en victoria por la mínima, además de reconocer las fortalezas del conjunto venezolano.

“En el primer juego con Venezuela, a lo mejor fue sin tanto volumen de juego, pero con opciones para poder abrir el partido antes. Creo que esa es la diferencia. Después, también darle mérito al rival porque ellos trabajan muy bien la parte defensiva. Lo han venido mostrando, y por algo están también en la final con nosotros”, sentenció Arce.