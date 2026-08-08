La Selección Mexicana Sub 20 busca esta noche su boleto a la Final del Campeonato de la Concacaf, torneo de la categoría que otorga un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Universal Deportes 11:31 PM ¡Victoria de México! Después de conseguir el boleto al Mundial Sub-20, la Selección Mexicana tenía todavía una gran cuenta pendiente en el Campeonato de la Concacaf: el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Objetivo que también se palomeó, en este certamen con límite de edad, luego de que el Tricolor Sub-20 viniera de atrás para vencer (2-1) a la Selección de Canadá en un Estadio Banorte que recibió a 13 mil 778 aficionados.

Universal Deportes 10:44 PM ¡Gol de México! Hugo Camberos cobra la pena máxima para México.

Universal Deportes 10:42 PM Penal para México.

Universal Deportes 10:14 PM ¡Gol de México! Cristóbal Alfaro rescata el empate para México.

Universal Deportes 09:58 PM Termina el primer tiempo. Canadá sigue con ventaja (0-1) ante México.

Universal Deportes 09:07 PM ¡Gol de Canadá! Owen Graham-Roache abre el marcador para Canadá.



Universal Deportes 09:01 PM Rueda el balón en el Estadio Banorte.

Universal Deportes 07:47 PM El partido comenzará a las nueve de la noche en tiempo del centro de México.

Universal Deportes 07:38 PM Sin dar una hora en específico, se retrasa el partido por la lluvia en el Estadio Banorte.

The start of the Concacaf Men’s Under-20 Championship semifinal between Canada 🇨🇦 and Mexico 🇲🇽 has been delayed due to adverse weather conditions.



Further updates to follow. — Concacaf (@Concacaf) August 8, 2026

Universal Deportes 07:28 PM Falta media hora para que ruede el balón en el Estadio Banorte.

¡INCONDICIONALES! ‼️🚨



Llegó la hora de apoyar a nuestra Selección #Sub20 en busca de su pase a los Juegos Olímpicos. 🇲🇽



¡No vemos hoy en el Estadio Banorte en la semifinal ante Canadá! 🏟️



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¿Cómo llegará México a la semifinal del Campeonato Sub-20 de la Concacaf?

México enfrentará en el Estadio Azteca a su similar de Canadá, en las Semifinales del certamen, en el que ya consiguieron su boleto al Mundial Sub 20 del próximo años, luego de vencer a Panamá en la ronda de Cuartos de Final.

Sin embargo, el gran objetivo es el boleto a los próximos Juegos Olímpicos. En caso de ganar esta noche y que Estados Unidos avance también a la Final, México ya tendría su lugar en la justa de 2028, ya que el conjunto de las barras y las estrellas, al ser anfitrión, tiene su lugar asegurado.

México llega invicto a la ronda de Semifinales y sin recibir ningún solo gol. Paso perfecto para los dirigidos por Alex Diego.

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Selección Mexicana en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf - Foto: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el México vs Canadá?

La Selección Mexicana Sub 20 disputará esta noche en el Coloso de Santa Úrsula la Semifinal del Campeonato de la Concacaf, frente a su similar de Canadá.

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Fecha: Viernes, 7 de agosto.

Viernes, 7 de agosto. Horario: 20:00 (tiempo del centro de México).

20:00 (tiempo del centro de México). Transmisión: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ Sede: Estadio Banorte.

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