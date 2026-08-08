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La Selección Mexicana Sub 20 busca esta noche su boleto a la Final del Campeonato de la Concacaf, torneo de la categoría que otorga un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Universal Deportes 11:31 PM
¡Victoria de México!
Después de conseguir el boleto al Mundial Sub-20, la Selección Mexicana tenía todavía una gran cuenta pendiente en el Campeonato de la Concacaf: el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Objetivo que también se palomeó, en este certamen con límite de edad, luego de que el Tricolor Sub-20 viniera de atrás para vencer (2-1) a la Selección de Canadá en un Estadio Banorte que recibió a 13 mil 778 aficionados.
Universal Deportes 10:44 PM
¡Gol de México!
Hugo Camberos cobra la pena máxima para México.
Universal Deportes 10:42 PM
Penal para México.
Universal Deportes 10:14 PM
¡Gol de México!
Cristóbal Alfaro rescata el empate para México.
Universal Deportes 09:58 PM
Termina el primer tiempo. Canadá sigue con ventaja (0-1) ante México.
Universal Deportes 09:07 PM
¡Gol de Canadá!
Owen Graham-Roache abre el marcador para Canadá.
Universal Deportes 09:01 PM
Rueda el balón en el Estadio Banorte.
Universal Deportes 07:47 PM
El partido comenzará a las nueve de la noche en tiempo del centro de México.
Universal Deportes 07:38 PM
Sin dar una hora en específico, se retrasa el partido por la lluvia en el Estadio Banorte.
Universal Deportes 07:28 PM
Falta media hora para que ruede el balón en el Estadio Banorte.
¿Cómo llegará México a la semifinal del Campeonato Sub-20 de la Concacaf?
México enfrentará en el Estadio Azteca a su similar de Canadá, en las Semifinales del certamen, en el que ya consiguieron su boleto al Mundial Sub 20 del próximo años, luego de vencer a Panamá en la ronda de Cuartos de Final.
Sin embargo, el gran objetivo es el boleto a los próximos Juegos Olímpicos. En caso de ganar esta noche y que Estados Unidos avance también a la Final, México ya tendría su lugar en la justa de 2028, ya que el conjunto de las barras y las estrellas, al ser anfitrión, tiene su lugar asegurado.
México llega invicto a la ronda de Semifinales y sin recibir ningún solo gol. Paso perfecto para los dirigidos por Alex Diego.
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¿Cuándo y dónde ver el México vs Canadá?
La Selección Mexicana Sub 20 disputará esta noche en el Coloso de Santa Úrsula la Semifinal del Campeonato de la Concacaf, frente a su similar de Canadá.
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- Fecha: Viernes, 7 de agosto.
- Horario: 20:00 (tiempo del centro de México).
- Transmisión: ESPN y Disney+
- Sede: Estadio Banorte.
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