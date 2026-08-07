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El periodista Luis Cárdenas dio a conocer su salida de MVS Noticas este jueves 6 de agosto, luego de 16 años de trayectoria en el medio y una década al frente del espacio matutino informativo "Primera Emisión".
Por su parte, la cadena MVS dio a conocer las modificaciones en su programación, como parte de una nueva etapa para la radiodifusora, agradeciendo el compromiso, dedicación y profesionalismo del locutor mexicano de 43 años.
La empresa afirmó que Cárdenas decidió cerrar su ciclo para emprender nuevos proyectos profesionales, cerrando así una etapa de trabajo. "Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa", señalaron en el comunicado.
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MVS renueva su programación y agradece a Luis Cárdenas
El medio de comunicación informó que estos cambios en la parrilla de programación llegarán a partir del lunes 10 de agosto, como parte de la evolución de su oferta informativa y su compromiso por ofrecer contenidos de calidad.
El espacio de Cárdenas en "Primera Emisión" será ocupado por la periodista y politóloga Ana Francisca Vega, en un horario de 7:00 a 10:00 horas, con información de última hora, entrevistas exclusivas y análisis del acontecer diario.
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Vega es egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford. Fue conductora en Televisa y Foro TV, ha colaborado con medio internacionales, como El País y The Washington Post.
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¿Qué otros cambios se realizaron?
Más tarde, de 10:00 a 12:00 horas, Luz María Zetina y Poncho Vera conducirán un espacio que combina análisis, conversación cercana, plural y dinámica. Posteriormente, Juan Manuel Jiménez, encabezará un espacio ágil con noticias de última hora, enlaces en vivo y entrevistas, de 12:00 a 13:00 horas.
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Por la tarde, Pamela Cardeira, ganadora del Premio Nacional de Locución y directora de Opinión 51, ofrecerá un espacio analítico, con contexto y entrevistas de los temas de mayor impacto, de 13:00 a 15:00 horas.
Por su parte, el horario de MVS Deportes se ampliará para ofrecer dos horas de análisis y debate, de 15:00 a 17:00 horas, junto David Faitelson, Memo Schutz, Carlos Aguilar y Jorge "Burro" Van Rankin.
Después, de 17:00 a 19:00 horas, se integrará Mario Campos, periodista y politólogo con una amplia trayectoria en radio, televisión y medios digitales, ofreciendo un espacio de análisis y reflexión sobre temas políticos y sociales.
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Finalmente, la jornada continuará con Autos y Más de 19:00 a 21:00 horas, con José Ramón Zavala y concluirá con MVS Negocios, de 21:00 a 22:00 horas, donde Arlenne Muñoz acercará al público información sobre economía y finanzas.
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