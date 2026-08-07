A pocas semanas del regreso a clases, el apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares capturó la atención de cientos de padres de familia con alumnos inscritos en nivel básico de instituciones públicas en la CDMX, ya que este pago forma parte de los beneficios del programa Mi Beca para Empezar.

Por medio de redes sociales el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) compartió el monto que se repartirá en cada nivel y quienes serán los alumnos beneficiados con este pago anual.

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Apoyo para útiles escolares. Foto: Archivo / El Universal

¿Quiénes recibirán el apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares?

Ante las dudas sobre la dispersión del apoyo, las autoridades señalaron que para el ciclo escolar 2026-2027 los beneficiarios serán únicamente alumnos de nivel preescolar, secundaria, CAM secundaria y CAM laboral.

Preescolar recibirán apoyo de $980 pesos

Secundaria recibirán apoyo de $1,180 pesos

Asimismo, el apoyo lo recibirán los estudiantes que ya cuenten con la tarjeta del programa Mi Beca para Empezar o, aquellos que hayan realizado el registro antes del 30 de junio.

En este último caso, la entrega de tarjetas dirigidas a quienes ingresarán a primero de secundaria, se realizará durante el mes de agosto consultando la fecha, hora y sede correspondiente en la página del Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar), ingresando el CURP del beneficiario.

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Finalmente, cabe aclarar que en este ciclo escolar los alumnos de primaria no recibirán el pago, pues la Beca Rita Cetina destinará un apoyo especial para útiles escolares como parte de sus beneficios.

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