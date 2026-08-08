Este jueves, el periodista mexicano Luis Cárdenas anunció su salida de MVS, luego de 16 años de trayectoria en el medio, y 10 años frente al espacio matutino informativo de radio "Primera Emisión".

Durante su último programa, este viernes 7 de agosto, el locutor agradeció por última vez la confianza de su audiencia y la oportunidad de aprender y crecer en la radiodifusora.

Con voz entrecortada, el periodista confirmó que su ciclo para el medio ha concluido y refrendó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la verdad en México.

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El periodista y columnista Luis Cárdenas. Foto: Especial

Luis Cárdenas se despide de su espacio en MVS Noticias

El comunicólogo externó su preocupación por el panorama actual en la libertad de expresión en México, recordando a aquellos colegas que han sido amenazados, desplazados, perseguidos y asesinados por informar y hacer su trabajo.

"Quiero comenzar este último programa pensando en ellos... a todos ellos, a los periodistas que están jugándose la vida, a los que quizá muy probablemente no tienen ese apoyo, se los digo, mi respeto y mi cariño siempre, mi admiración siempre", dijo.

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Además, explicó que el motivo de su salida del medio no fue una amenaza o actos de censura, pues se le ha permitido informar con total libertad y privilegio. "Nadie pidió mi cabeza. Nadie ofreció mi cabeza en bandeja de plata", asegura.

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Luis Cárdenas, periodista y colaborador de EL UNIVERSAL, se despide de MVS. Foto: @LuisCardenasMx

El locutor instó que durante su estancia en MVS se le brindó la libertad de opinar y criticar a cualquier tipo de perfil, desde políticos, gobernadores y partidos, hasta delincuentes y empresarios, sin restricciones o limitaciones.

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"En esta casa que me duele mucho dejar, he tenido un privilegio extraordinario. He sido siempre libre... Yo aquí en MVS jamás recibí una instrucción para dejar de ser libre", expresó luego de diversos rumores en redes sobre el motivo de su salida.

Asimismo, agradeció al equipo de MVS Noticias y a la familia Vargas, fundadora de la cadena, la oportunidad en el medio. "Me llevó muchísimo de esta empresa y yo espero también haber dejado un poquito de mí en ella", detalló.

Foto: Pixabay

¿Por qué salió de la radiodifusora?

En cuanto al motivo de su salida, Cárdenas afirmó no haber recibido imposición alguna. "Los ciclos terminan, los proyectos cambian, las empresas tienen derecho a elegir su camino y los periodistas tenemos derecho a elegir el nuestro", señaló.

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"Cuando ambos caminos dejan de coincidir, no necesariamente tiene que haber un malo de la película, simplemente tomamos caminos separados. Mi ciclo en MVS ha terminado y lo digo sin rencor, sin victimización y lo digo con mucho amor ", instó.

Finalmente, agradeció la confianza que sus radioescuchas han puesto en su labor periodística, recordando su paso por el noticiero. "Es un honor trabajar para ti... Gracias por dejarme ser una partecita de tu vida...Gracias por regalarme tu tiempo, tu atención y tu confianza. Nos vamos a volver a encontrar", dijo.

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