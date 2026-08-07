México y Perú acordaron este 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y reafirmaron el respeto al derecho internacional.

A través de un comunicado conjunto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el ministerio de Relaciones Exteriores, destacaron "los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación".

"Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

"Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas", indicaron.

Lee también UNAM informa cómo consultar fecha y hora para el examen de control; Tu Sitio será habilitado este viernes 7 de agosto

Este restablecimiento de relaciones entre ambos países se da en el marco de la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia peruana.

[Publicidad]

Además se otorgó un salvoconducto a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, quien viajó a México luego de permanecer bajo asilo diplomático en la embajada mexicana.

Medios de ese país reportaron que el canciller Carlos Espá confirmó que a Betssy Chávez "ya se le otorgó el salvoconducto, ya salió del Perú".

"Aproximadamente a la medianoche salió del país. En lo que a mí respecta, ella está en buenas condiciones de salud", indicó.

[Publicidad]

¿Por qué Perú y México rompieron relaciones diplomáticas?

El 3 de noviembre de 2025, Perú anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas con nuestro país, tras el otorgamiento de asilo diplomático en favor de la exprimera ministra Betssy Chávez.

Expuso que Chávez había mencionado que fue objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano, desde el momento de su captura en 2023.

Conforme a la Convención de Caracas, el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo era el Estado asilante, México en este caso.

[Publicidad]

"La decisión de otorgar asilo diplomático a la Sra. Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio", se dijo.

México reafirmó, en reconocimiento por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo "no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado".

Además , el gobierno mexicano rechazó la decisión unilateral del Perú, "al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú".

[Publicidad]

En su momento, el gobierno de México indicó que otorgó el asilo diplomático "en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como el Perú son Parte".