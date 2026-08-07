Una oficial de la policía estatal en Durango fue herida con un disparo de arma de fuego por un compañero, durante el desarme de la mañana de hoy.

La Secretaría de Seguridad Pública en el Estado informó del “incidente laboral” en las instalaciones de la institución, en donde durante la maniobra de desarme por un compañero oficial, en el cambio de turno aproximadamente a las 5:40 horas, resultó herida.

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La secretaría precisó que el oficial Daniel “N”, de 25 años, perteneciente a la policía estatal, al realizar la maniobra de desarme en el banco de armas de la institución, en protocolo de seguridad, activó el disparador de su arma corta a cargo, calibre .40, en el arenero de contención. Sin embargo, la esquirla rebotó "accidentalmente", lesionando a su compañera, la oficial Adriana “X”, de 37 años, en la parte baja de la pierna izquierda.

La afectada fue trasladada a la Clínica del ISSSTE, donde recibe atención médica y está siendo valorada por especialistas. Su estado de salud se reporta estable.

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