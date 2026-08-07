"Hoy empieza el nuevo camino de cómo escuchará el resto de su vida". Con estas palabras, Carmen Aub, actriz de “El señor de los cielos”, compartió el inicio de una nueva etapa para su hija Lu, quien recibió un implante coclear después de ser diagnosticada con una pérdida auditiva de moderada a severa.

Poco después de cumplir un año, la bebé fue sometida a una cirugía para colocarle el implante y, días más tarde, llegó el momento de activarlo. Carmen Aub y su esposo, el artista Iván Sikic, no perdieron la oportunidad de documentar este momento y compartir algunas de las primeras experiencias de su hija después de la activación.

A través de sus redes sociales, Aub mostró que llevaron a Lu al Park Avenue Armory, un centro cultural ubicado en Nueva York, ciudad donde actualmente reside la familia. En este lugar, la bebé estuvo rodeada de sonidos del agua y las voces de otras personas.

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"Esta fue nuestra primera parada", reveló Sikic en sus redes sociales.

Posteriormente, la familia llevó a Lu al Domino Park, donde estuvieron en contacto con "todos los sonidos de la ciudad" y saludar a los barcos que avanzaban por el lugar.

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Foto: Instagram oficial.

Durante el paseo, Lu también bailó mientras su mamá la animaba. Para Sikic, la experiencia fue especial: "El día de la activación de Lu fue un gran día lleno de muchísimas emociones", expresó.

La decisión de mudarse a Nueva York también estuvo relacionada con el proceso que enfrenta su hija. Carmen Aub e Iván Sikic decidieron establecerse después de investigar sobre la condición de la menor y descubrir que ahí podían encontrar mayor apoyo médico, así como especialistas y terapias para su desarrollo.

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¿Qué es un implante coclear?

El implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca mediante una cirugía y está diseñado para ayudar a personas con sordera profunda o pérdida auditiva grave a severa a percibir sonidos y desarrollar la comprensión del habla. El implante estimula directamente el nervio auditivo mediante señales eléctricas.

Antes de tomar la decisión, Carmen Aub había expresado sus temores sobre si el implante coclear sería realmente una buena opción para su hija. Sin embargo, después de informarse con médicos y conocer las experiencias de personas que utilizan este dispositivo, tanto la actriz como su esposo se convencieron de que era una alternativa para atender a la bebé.

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