Carmen Aub: Equilibrio entre tecnología y humanidad en su programa "Con Carmen"

Carmen Aub reconoció que ella también le preocupó el tema de la inteligencia artificial en el entretenimiento, pero al informarse consideró que puede haber un equilibrio entre la tecnología y el elemento humano."Todos estamos paniqueados con que nos va a sustituir la inteligencia artificial, pero considero que nos aporta algo, (la tecnología) nos quita el trabajo difícil para poder enfocarnos a ser más creativos, pero nada va a poder reemplazar la mirada de un ser humano, la emoción, la creatividad", señaló Carmen Aub.

La estrella de "El señor de los cielos", comentó que se puso a pensar que estos avances no pararían y que era mejor buscar información para conocer los pros y contras, para descubrir cómo se puede usar algo así a favor; ese es el espíritu que permea la tercer temporada de su programa "Con Carmen", en el cual se abordará este tema y otros que pueden ser de interés para su público.

"Son temas muy relevantes para la actualidad, pero también hay temas más profundos, suaves, hay de todo, esto se combinará con momentos de alegría, de emoción, etcétera", dijo Marcello Coltro, productor ejecutivo de E!.

En esta tercera temporada que se estrenará el 14 de septiembre por E!, se hablará de corazones rotos, neurodivergencia, raíces, diversidad, inclusión, por mencionar algunos, para lo cual Carmen Aub tendrá panelistas de toda Latinoamérica para que den su punto de vista y que el público mexicano se de cuenta que se tiene mucho en común con el resto del continente.

Carmen también señaló que algunos de los invitados serán personas que viven con algunas de estas condiciones, de esta manera ellos hablarán desde su experiencia, respondiendo preguntas que podrían ser comunes pero que arrojan mucha luz al respecto.

"Con Carmen llega con mucha más fuerza, con temas actuales, el nuevo set que Carmen diseñó es fantástico, son 450 metros cuadrados dedicados para nuestro show, se seleccionaron panelistas muy importantes", declaró Marcello Coltro.

La actriz explicó que la nueva escenografía tiene mucho de ella, desde los colores hasta detalles que ella misma llevó, la foto de su novio y familia, hasta cosas como cuarzos o un palo santo.

También una de las razones por las cuales el set es grande, es porque incorporaron juegos al programa en los cuales participarán los invitados.

"Me sacaron de mi zona de confort, por ejemplo, estábamos en una de las dinámicas pero yo no sé dibujar nada y eso me preocupaba, pero terminó siendo muy chistoso porque al final no se trata de hacerlo perfecto sino de pasarla bien, de hablar de los temas que estamos tocando".

En esta tercera temporada Carmen dio un paso adelante en su carrera, al participar en la planeación de cada programa pero ahora como productora ejecutiva, una experiencia que ha sido enriquecedora para ella, porque le ha ayudado a entender más los procesos que se deben seguir tanto en la producción como en el contenido.

"Siempre estamos soñando en grande y se vale querer y buscar. Ser productora es algo que se dio sin querer, todo se fue acomodando y no es que yo lo buscara con este programa, que se diera ya, pero me dan la oportunidad y creyeron en mí", dijo.

Cuando la actriz y conductora ve al pasado, se sorprende que este programa haya llegado a una tercera temporada, ya que fue un proyecto que nació en medio de una pandemia, por lo cual tuvo que sortear muchos obstáculos, como el grabar a distancia y evitar los contagios de Covid-19; por eso se siente feliz con lo logrado.

"En ese momento en mi cabeza ni siquiera se llamaba "Con Carmen", yo decía, quiero cambiar perspectivas y crear más tolerancia en el mundo, yo creo mucho en el poder de la intención y este programa es poner un poco nuestro granito de arena para crear tolerancia, saber que podemos tener puntos de vista diferente y aún así poder convivir, conocernos mejor, que es parte de evolucionar y recordar eso en cada programa, es lo que nos ha traído a esta tercera temporada", finalizó Aub.

