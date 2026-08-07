La fuerte lluvia que azota al sur de la Ciudad de México ha provocado que el juego entre México y Canadá, correspondiente a las semifinales del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, se retrase.

El choque, que en un inicio se retrasó únicamente por 15 minutos, dará inicio a las 21:00 horas, tiempo del centro de México; el encuentro en el Estadio Banorte estaba programado originalmente para dar inicio a las 20:00 horas.

La tormenta eléctrica orilló a las autoridades a retrasar el inicio de la segunda Semifinal del día por seguridad de los asistentes al Coloso de Santa Úrsula.

Este será el primer partido de la Selección Mexicana Sub-20 en el Estadio Azteca, en este Campeonato de la Concacaf, la Fase de Grupos y los Cuartos de Final se disputaron en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Luego de la victoria (2-0) de Estados Unidos sobre la Selección de Costa Rica, México está una victoria de asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que el equipo de las barras y las estrellas tienen su lugar asegurado al ser anfitriones de la justa.

El domingo se disputará la final de este Campeonato Sub-20 de la Concacaf, también en el Estadio Azteca. El ganador se medirá a Estados Unidos.

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