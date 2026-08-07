La Leagues Cup se terminó para los Pumas. El cuadro de la UNAM no pudo hacer nada ante el Cincinnati, que sacó la victoria 2-0 para eliminar al equipo de la Liga MX y, una vez más, mostrar que este torneo pertenece a la MLS.

Era tanto el dominio del cuadro de la MLS que, en el minuto 6, llegó la primera llamada de atención para la zaga universitaria. Evander asistió a Denkey para que cayera el primero, pero el brasileño estaba en fuera de lugar a la hora de asistir a su compañero, por lo que la anotación se echó para atrás por un milimétrico fuera de juego.

Juninho era el gran referente en el ataque auriazul. Cada balón de sus compañeros era para buscarlo a él y que encontrara el empate. El brasileño sí tuvo un par de ocasiones para hacer gol, aunque no consolidó ninguna.

Cincinnati no paraba de crear verdadero peligro en la zona baja de los Pumas, el cual era frenado por la defensa y la falta de contundencia del ataque local. Ambas escuadras tuvieron sus ocasiones, ninguna concretaba y el empate parecía un hecho para la primera parte.

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Sin embargo, Evander tenía otros planes. El brasileño tocó de primera para Pavel Bucha, quien, con un par de toques en el área auriazul, se quitó a los defensores para sacar un zurdazo y vencer a Keylor Navas.

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Fue un balde de agua fría para Esteban Solari y sus dirigidos, que creían que se irían empatados al entretiempo.

Con la obligación de encontrar el empate, Solari le movió a su plantel pasando la hora de juego porque no había indicios de mejora de sus dirigidos.

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All smiles after winning game ✌️! pic.twitter.com/lTswectXHL — FC Cincinnati (@fccincinnati) August 8, 2026

Los cambios sí dieron un poco más de vida al cuadro universitario, aunque la garra no fue suficiente para evitar la eliminación.

Ya con la victoria en la bolsa, Cincinnati encontró el segundo tanto, obra de Kenji Mboma. El atacante francés ganó en el mano a mano sobre el vértice del área grande y, cerca de la media luna, sacó un potente zurdazo para dar la estocada final.

Cabizbajo y sin respuestas, así terminó Esteban Solari cuando escuchó el pitazo final del encuentro que significó el adiós universitario del torneo binacional.