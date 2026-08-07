A pesar de que las Chivas no han podido capitalizar en el marcador el amplio dominio que ejercieron en sus últimos partidos y que sólo cuentan con una victoria en sus primeros cuatro partidos del semestre, al interior del vestuario rojiblanco prefieren mantener la tranquilidad.

"Para mí gusto, estamos jugando muy bien, estamos siendo claramente superiores a los rivales y estoy muy contento con el rendimiento del equipo, tanto colectiva como individualmente. Es verdad que hemos tenido muchas oportunidades y hemos marcado pocos goles, pero el equipo mantiene la línea y juega como a mí me gusta", estableció.

El director técnico del Rebaño aceptó que no está satisfecho con la falta de efectividad, pero que tampoco está preocupado porque su equipo sigue generando volumen de juego y las anotaciones tarde o temprano caerán.

"No hemos tenido la efectividad necesaria para poder marcar, pero es mucho más fácil recuperar la efectividad y que lleguen nuevamente los goles a recuperar el nivel del equipo si entra en un bajón futbolístico; eso es mucho más complicado", puntualizó.

Por su parte, Rubén González declaró que no entiende por qué le ha costado a las Chivas anotar, pero que coincide con su entrenador y confía en que pronto obtendrán las victorias.

"Nosotros [debemos] seguir demostrando y haciendo el juego que venimos haciendo, con las ganas y el ímpetu que ponemos siempre. Estamos siempre con la mejor disposición, salimos a ganar y los resultados no se han dado, pero con el funcionamiento que hemos llevado se nos van a dar", mencionó el Oso.

[Publicidad]

El volante mexicano no rehuyó a la "presión" que se tiene al representar a una institución como la rojiblanca y mencionó que tratarán de seguir "proponiendo" su idea de juego para llevar al Rebaño a donde se merece.

"La exigencia de Chivas siempre va a ser estar en lo más alto, buscando los títulos, pelear por cada torneo y eso lo sabemos desde que llegamos aquí; es lo que buscamos constantemente y la exigencia que se ha generado", añadió.