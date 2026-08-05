Diputados locales y federales del PAN aseguraron que no están politizando el tema de los despojos.

En conferencia de prensa, el vocero de la dirigencia del PAN CDMX, Federico Döring, apuntó que pareciera que con sus declaraciones y descalificaciones contra la oposición en este tema, el secretario de Gobierno, César Cravioto, no está del lado de las víctimas, sino de las personas que despojan.

“No le vamos a contestar las groserías al Secretario de Gobierno con una nueva descalificación; me parece claro que Cravioto ya dejó claro que no está de lado de las víctimas, sino de lado de quienes despojan… El que aprendió política invadiendo predios es él; al funcionario del gobierno que más le incomodó la conferencia que tuvimos el lunes es a él, vaya coincidencia, el más enojado, el más preocupado, el más consternado con la información y los testimonios de despojos es él, esa es una gran coincidencia”, expuso.

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En este sentido, le pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entablar un diálogo con el PAN para juntos buscar una solución al tema de los despojos. “Todos podemos ser parte de la solución”.

Recordó que las jornadas notariales se crearon para facilitar trámites testamentarios, y que los notarios comparten toda la información de las personas, muchos de ellos adultos mayores, a la Secretaría de Gobierno, por lo que sugirió que desde ahí se pudiera estar filtrando información para facilitar la invasión de predios.

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Al respecto, el diputado local Federico Chávez coincidió en que no están politizando este tema, y aclaró que los vecinos de Benito Juárez los buscaron para que su voz sea escuchada, y que esto forma parte de su trabajo al ser representantes populares.

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La diputada Daniela Álvarez anunció que presentarán una serie de iniciativas para crear un protocolo de actuación específico contra los despojos.

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Al ser cuestionados sobre varias iniciativas en la materia que permanecen congeladas en el Congreso local, Federico Döring comentó que algunas víctimas se están organizando para ingresar una iniciativa ciudadana, la cual sí o sí tendría que ser abordada.

Durante la conferencia de prensa se presentaron varios testimonios de vecinos que han sido víctimas de despojo.

mahc/LL