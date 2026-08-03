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La dirigencia del PAN CDMX anunció que sus diputados locales impulsarán una reforma ante el Congreso capitalino para crear juzgados especializados que atiendan casos de despojo.
En rueda de prensa, el vocero del partido en la Ciudad, Federico Döring, explicó que estos juzgados funcionarían los 365 días del año, y destacó que es muy importante que las y los vecinos conozcan a los jueces encargados de defender su patrimonio, pues actualmente el Código Civil local estipula que, invadiendo “de buena fe”, los jueces pueden promover la prescripción positiva del inmueble.
Recordó que los jueces, ”jueces del acordeón”, juegan un papel muy importante al momento de legalizar los documentos de un inmueble despojado, por lo que se debe poner atención en su actuar.
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Dio a conocer la línea telefónica 555242-0600 en la que abogados de Acción Nacional brindarán acompañamiento y asesoría jurídica en casos de despojo.
El diputado local Federico Chávez precisó que los casos de despojo han ido a la alza en la Ciudad, por lo que deben perfeccionar las leyes y brindar un correcto acompañamiento a las víctimas.
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Anunció que su partido ha impulsado iniciativas para que los casos de despojo puedan resolverse en periodos más cortos de tiempo, pero el partido mayoritario no las ha acompañado.
Ante esto, anunció que tendrán comunicación constante y permanente con los vecinos y autoridades para atender y dar seguimiento a los casos de despojo; además, entregarán luminarias, cámaras de seguridad y calcomanías para prevenir estos casos; y brindarán acompañamiento jurídico a las víctimas.
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La presidenta del partido, Luisa Gutiérrez, recordó que el tema de despojo no es nuevo, por lo que se necesitan más y mejores acciones concretas.
De igual forma, indicó que este problema se presenta en toda la Ciudad y no únicamente en las alcaldías gobernadas por la oposición.
mahc/LL
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